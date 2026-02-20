CANAL RCN
Bebé prematura con cardiopatía congénita requiere atención a clínica de alta complejidad en Cartagena

La Nueva EPS alega que por el bajo peso de la menor es mejor trasladarla de Cartagena, mientras la familia advierte que llevarla a Medellín pondría en riesgo su vida.

febrero 20 de 2026
12:27 p. m.
Una bebé prematura de apenas mes y medio de nacida permanece sin atención especializada de la Nueva EPS, desde hace 50 días, en Cartagena, mientras su familia aguarda por un traslado que permita tratar una cardiopatía congénita que padece la menor.

El caso evidencia las dificultades que enfrentan usuarios del sistema de salud colombiano para acceder a servicios de alta complejidad.

La situación ha generado un conflicto entre la familia y la Nueva EPS, entidad prestadora de salud a cargo de la menor.

La empresa insiste en que no puede trasladar a la bebé a una clínica especializada en Cartagena debido a su bajo peso, lo que según su criterio representa un impedimento para brindarle la atención requerida en la capital de Bolívar.

Bebé prematura podría estar en riesgo si es trasladada a Medellín

La madre de la recién nacida ha manifestado su preocupación ante la posibilidad de que la Nueva EPS traslade a su hija a la ciudad de Medellín.

De acuerdo con el diagnóstico del médico tratante, un desplazamiento de aproximadamente 650 kilómetros hasta la capital antioqueña pondría en riesgo la vida de la menor, dada su condición de prematuridad y la delicada patología cardíaca que presenta.

Ante esta situación, la madre ha realizado un llamado urgente a la Nueva EPS para que contemple la posibilidad de mantener a la bebé en Cartagena y gestione su atención en una clínica de alta complejidad disponible en la ciudad.

La familia argumenta que existen centros médicos especializados en la capital de Bolívar que podrían brindar el tratamiento necesario sin exponer a la menor a los riesgos de un traslado de larga distancia.

El estado de salud de la bebé que requiere traslado

Las cardiopatías congénitas son malformaciones del corazón presentes desde el nacimiento y constituyen una de las principales causas de mortalidad infantil cuando no reciben atención oportuna y especializada.

En bebés prematuros con bajo peso, estas condiciones requieren un manejo particularmente delicado en unidades de cuidados intensivos neonatales con equipamiento específico.

