Ley de sometimiento: datos clave sobre las penas, los beneficios y las condiciones para los grupos criminales

Después de más de 18 horas de discusión y cuando estaba cerca la medianoche, el Congreso aprobó en su último debate la ley de sometimiento, una iniciativa que establece las reglas para que integrantes de organizaciones criminales puedan acogerse a la justicia y obtener beneficios judiciales a cambio de cumplir una serie de compromisos.

El proyecto busca crear un mecanismo para que estos grupos abandonen sus actividades ilegales y respondan ante las autoridades. Sin embargo, el texto aprobado establece límites: no habrá negociaciones de carácter político ni se les reconocerá un estatus especial a las estructuras criminales que decidan someterse.

La propuesta también fija condiciones estrictas para acceder a las rebajas de pena. La inclusión de una persona en los listados de integrantes de una organización no significa que reciba beneficios de manera inmediata. Cada compromiso deberá cumplirse y verificarse.

¿Quiénes podrán acogerse y qué tendrán que entregar?

La ley establece que los integrantes de las estructuras criminales que busquen someterse deberán aparecer en listados que serán verificados por las autoridades. No obstante, estar incluidos en esos registros no será suficiente para obtener una reducción de sus condenas.

Para acceder a los beneficios, deberán cumplir obligaciones como:

Desarmarse: abandonar las armas y poner fin a su participación en actividades criminales.

Entregar a los menores reclutados: permitir que los niños, niñas y adolescentes que estén bajo el control de estas estructuras salgan de ellas.

Aportar información sobre personas desaparecidas: entregar datos que permitan esclarecer lo ocurrido y avanzar en su búsqueda.

Liberar a las personas secuestradas: poner fin a la privación de la libertad de quienes permanezcan en poder de los grupos.

Entregar la totalidad de sus bienes: aportar los recursos y propiedades vinculados a las actividades criminales, sin que exista devolución de esos activos.

En otras palabras, el sometimiento no dependerá únicamente de la voluntad de ingresar al mecanismo. Los integrantes tendrán que demostrar que cumplen las exigencias establecidas.

Estas son las rebajas de pena que contempla la iniciativa

Uno de los puntos centrales del proyecto es el tratamiento judicial diferenciado, que contempla reducciones de las penas según el papel que haya desempeñado cada integrante dentro de la organización.

De acuerdo con lo aprobado, los miembros que no hayan ejercido funciones de mando podrán recibir una rebaja de hasta el 50% de la pena. Para quienes hayan tenido responsabilidades de dirección o mando dentro de la estructura criminal, la reducción prevista será del 30%.

Estos beneficios estarán sujetos al cumplimiento de las condiciones establecidas en el mecanismo. Por eso, la inclusión en los listados no representa una reducción automática de las condenas.

No se suspenden las órdenes de captura ni las extradiciones

Otro de los aspectos destacados de la iniciativa es que el sometimiento no implica detener automáticamente las acciones judiciales contra los integrantes de estas organizaciones.

El proyecto no contempla la suspensión de las órdenes de captura ni de los procesos de extradición. Tampoco establece la devolución de los bienes que sean entregados como parte del procedimiento.

Reclutamiento de menores: habrá sanciones más severas

La iniciativa también establece disposiciones frente a uno de los delitos más graves atribuidos a las organizaciones criminales: el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Según lo aprobado, quienes tengan una condena en firme por este delito no podrán acceder a los beneficios contemplados en el mecanismo. Además, cuando se establezca que una persona tuvo un papel determinante en el reclutamiento de menores, deberá cumplir una pena de al menos 10 años de privación de la libertad.

La medida busca impedir que quienes hayan tenido responsabilidades relevantes en la vinculación de menores a estructuras armadas puedan beneficiarse del sometimiento sin responder por esas conductas.