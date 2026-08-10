Adulto mayor se agarró de su bicitaxi mientras una grúa se lo llevaba en Soacha

Un hombre de 68 años intentó impedir que una grúa retirara su bicitaxi durante un operativo en Soacha. Su pregunta sobre cómo podría seguir trabajando quedó registrada en una grabación que circuló en redes sociales.

La preocupación de quedarse sin su vehículo de trabajo quedó expuesta en una escena ocurrida en Soacha, Cundinamarca. Un adulto mayor de 68 años se aferró a su bicitaxi cuando una grúa lo retiraba de la vía, en medio de un procedimiento de las autoridades.

El episodio se registró en el sector de Terreros. Mientras el vehículo era trasladado, el hombre intentó sujetarse de su estructura para evitar que se lo llevaran. La situación requirió la intervención de varios uniformados, que lo apartaron para continuar con el procedimiento.

En medio de la escena, el adulto mayor expresó una pregunta que posteriormente llamó la atención de los usuarios de redes sociales: “¿Y en qué cosa es que yo voy a trabajar?”.

Adulto mayor se aferró a su bicitaxi en Soacha

La grabación puso en primer plano la preocupación del hombre ante la posibilidad de perder el vehículo que, según lo expresado durante el procedimiento, utiliza para trabajar.

Su reacción se produjo durante un operativo contra el transporte informal.

El caso generó comentarios sobre las dificultades que puede representar para un trabajador la inmovilización de un vehículo utilizado para conseguir ingresos.

¿Qué se sabe del operativo del bicitaxi en Soacha?

Las autoridades adelantaron controles al transporte informal en el municipio. Según los reportes oficiales divulgados sobre la jornada, fueron inmovilizados 20 bicitaxis que presuntamente incumplían los requisitos establecidos.

La intervención también provocó manifestaciones de conductores en la Autopista Sur, con afectaciones temporales para la movilidad entre Bogotá y Soacha.

La Alcaldía ha sostenido que los operativos buscan hacer cumplir las normas y verificar las condiciones en las que funcionan estos servicios.