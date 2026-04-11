Estados Unidos cambia el mapa político: ¿qué consecuencias tendría para Colombia y América Latina?

Las elecciones de medio término en Estados Unidos dejaron un resultado que podría modificar el equilibrio de poder en ese país y tener repercusiones en su relación con el resto del mundo. Los demócratas lograron importantes victorias y consiguieron el control de las dos cámaras del Congreso, en una jornada que representó un fuerte revés para el presidente Donald Trump y su partido.

El resultado llamó especialmente la atención por los avances demócratas en territorios históricamente republicanos. Texas fue uno de los casos más significativos: el partido logró imponerse en la contienda por el Senado y en la elección para gobernador, rompiendo décadas de dominio republicano en esos cargos.

Este nuevo escenario abre interrogantes sobre la capacidad de Trump para impulsar su agenda durante la segunda mitad de su mandato y sobre los posibles cambios en las prioridades de la política estadounidense hacia América Latina.

El tema fue analizado en Se Tenía Que Decir, de Noticias RCN, junto con otro de los asuntos que genera debate en Colombia como la aprobación de la ley de sometimiento para integrantes de organizaciones criminales.

¿Qué significa la derrota republicana para Donald Trump?

Las elecciones de medio término se realizan cuando han transcurrido dos años del periodo presidencial. Aunque no se elige al presidente, sus resultados suelen convertirse en una medición del respaldo ciudadano a su Gobierno y pueden cambiar la distribución de fuerzas en el Congreso.

En esta ocasión, los demócratas consiguieron el control tanto de la Cámara de Representantes como del Senado. La victoria supone un obstáculo para la administración Trump, pues la oposición tendrá mayor capacidad para frenar iniciativas legislativas, ejercer control político e investigar decisiones del Gobierno.

El resultado también dejó señales de cambio en estados donde los republicanos habían mantenido una posición dominante. En Texas, por ejemplo, el demócrata James Talarico ganó la elección al Senado frente al republicano Ken Paxton, mientras que Gina Hinojosa se impuso en la contienda por la gobernación frente al mandatario republicano Greg Abbott.

Durante el análisis, Carlos Arévalo, decano de la Universidad de La Sabana, se refirió al resultado como una “marea azul que se lleva por delante las políticas del presidente Trump”, en alusión al avance demócrata y al mensaje político que dejaron las urnas.

¿Qué consecuencias podría tener para Colombia y América Latina?

Más allá del escenario interno de Estados Unidos, el cambio en la composición del Congreso puede tener repercusiones en la política exterior de ese país. Para Colombia y el resto de América Latina, la atención está puesta en asuntos como la cooperación bilateral, la seguridad, la migración y las relaciones comerciales.

Estados Unidos es un socio estratégico para Colombia. Por eso, los cambios en su equilibrio político pueden influir en las discusiones sobre los recursos de cooperación, las prioridades regionales y las decisiones que se tramitan.

Sin embargo, el resultado electoral no significa que las relaciones entre ambos países vayan a cambiar automáticamente. Las decisiones de política exterior dependen de distintos actores e instituciones, no solamente de la Casa Blanca.

En ese contexto, durante el espacio de análisis se planteó la importancia de que Colombia mantenga una política exterior de Estado y fortalezca sus canales de interlocución tanto con el Gobierno estadounidense como con el Congreso.

Ley de sometimiento en Colombia: ¿qué beneficios contempla?

En el ámbito nacional, otro de los asuntos abordados fue la aprobación de la ley de sometimiento por parte del Congreso. La iniciativa busca establecer un marco jurídico para que integrantes de organizaciones criminales puedan abandonar sus actividades ilegales y responder ante la justicia.

Uno de los puntos que más debate ha generado son las rebajas de penas contempladas en la norma. Durante el análisis, el representante a la Cámara Víctor Manuel Salcedo explicó que los beneficios podrían llegar al 50% para algunos integrantes y al 30% para quienes hayan ejercido funciones de mando, de acuerdo con las condiciones establecidas.

La propuesta busca que el sometimiento no se limite a una manifestación de voluntad, sino que esté acompañado de compromisos concretos, como la entrega de armas, recursos y bienes, además de la colaboración con las autoridades para avanzar en el desmantelamiento de las estructuras criminales.

No obstante, la aprobación de la ley también deja preguntas sobre su aplicación y su capacidad para desarticular organizaciones que mantienen presencia en distintas regiones del país.

Durante la conversación, Mónica Valencia hizo énfasis en la necesidad de poner fin a la impunidad y en los desafíos que enfrenta el Estado para conseguir resultados frente a estructuras criminales que llevan años operando en Colombia.