¿Qué está pasando en el servicio consular de Colombia y por qué alertan riesgos electorales?

La controversia hoy se centra en el Servicio Consular de Colombia en el exterior, un frente sensible que, según el Sindicato de la Cancillería, podría prestarse para incidencias en asuntos electorales.

La preocupación surge en medio de un ambiente ya tensionado por la declaratoria de insubsistencia de decenas de funcionarios en los últimos días y por decisiones que estarían alterando el funcionamiento habitual de las misiones diplomáticas.

A esta situación se suma otro foco de debate político: el rumbo de la gran consulta interpartidista, que tras semanas de discusiones internas tomó una decisión definitiva sobre su futuro y sobre la posibilidad, ya descartada, de sumar nuevos aspirantes.

¿Qué está pasando con el Servicio Consular de Colombia?

Las alertas alrededor del servicio exterior no son menores. Desde el Sindicato de la Cancillería se advierte que los cambios recientes en el manejo del Servicio Consular de Colombia en el mundo podrían abrir la puerta a interferencias en procesos electorales, un señalamiento que cobra mayor peso en un contexto de reorganización interna y salidas de funcionarios.

Pero el episodio que más inquietud ha generado, según fuentes oficiales, se presenta en Brasil. De acuerdo con una altísima fuente, en ese país se habrían modificado las reglas tradicionales de operación de los consulados móviles, una herramienta clave del servicio diplomático colombiano.

Estos consulados móviles han sido, históricamente, el mecanismo mediante el cual la Cancillería llega a poblaciones donde no existe presencia permanente.

Allí no solo se prestan servicios consulares, sino que, en tiempos electorales, cumplen un rol fundamental en la atención logística, la entrega de información, la inscripción de cédulas, la organización de testigos y el alistamiento de material electoral.

Sin embargo, según la información conocida, en Brasil esa dinámica habría cambiado. La fuente consultada asegura que el embajador en ese país, el pastor Alfredo Saade, habría señalado que los consulados móviles ya no se realizarán de forma general, sino únicamente en los lugares que él autorice, y que además él mismo asistirá personalmente a esas jornadas.

Esta decisión, de acuerdo con la fuente, rompe con la práctica habitual del servicio exterior y ha generado inquietud dentro de la Cancillería. Por ahora, el tema quedó bajo observación y se anunció que se hará seguimiento a su evolución.

¿Sergio Fajardo se sumará a una consulta interpartidista?

Mientras tanto, en el escenario político interno, la campaña también se mueve entre tensiones y definiciones.

Luego de que se conociera que varios sectores le hicieron un llamado a Sergio Fajardo para que se sumara a una consulta interpartidista, fuentes cercanas a la denominada gran consulta confirmaron que el tema fue objeto de discusión durante las últimas semanas.

Según estas fuentes, el ingreso de Fajardo fue analizado tanto por candidatos como por asesores, pero las conversaciones no lograron destrabar los desacuerdos.

Como ellos mismos reconocen, no hubo consenso, y uno de los puntos centrales del debate fueron las dudas jurídicas existentes, particularmente el riesgo de que Fajardo pudiera incurrir en doble militancia.

Tras esa discusión de fondo, la decisión fue tajante. La gran consulta determinó que no aceptará más candidatos y que el grupo queda cerrado. La definición fue descrita como un “plantarse en nueve”, es decir, mantenerse con ese número de aspirantes, o incluso menos, pero sin abrir la puerta a nuevas incorporaciones.