Miranda se mueve, Fajardo duda y Cristo pone condiciones: así se reconfigura el ajedrez de las consultas presidenciales

El escenario político empieza a tomar temperatura de cara a las consultas interpartidistas. Movimientos estratégicos, invitaciones cruzadas y dudas jurídicas marcan una fase clave en la definición de alianzas, tarjetones y respaldos, en un momento en el que varios sectores intentan reorganizar el mapa electoral sin cerrar puertas ni romper equilibrios.

¿Cómo se están configurando las consultas presidenciales?

Katherin Miranda, representante a la Cámara y hoy candidata al Senado por el Partido Verde, decidió dar un paso relevante dentro del tablero político y participar activamente en la campaña de las consultas interpartidistas.

Su decisión la lleva directamente a la gran consulta del Centro Derecha, en la que aparecerán nueve aspirantes en el tarjetón, por alguno de los cuales pedirá el voto, aunque por ahora no se conoce a quién respaldará.

Este movimiento se da en medio de un escenario personal y político complejo, pues Miranda mantiene cercanía con Sergio Fajardo, a quien en los últimos días ha intentado convencer de que se sume a esa consulta, pese a que el exgobernador ha reiterado su decisión de no participar en las interpartidistas de marzo.

La pregunta que flota en el ambiente es si, a estas alturas del calendario electoral, Fajardo estaría dispuesto a cambiar de postura.

La invitación de Claudia López a Sergio Fajardo

En paralelo, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López también le extendió una invitación a Fajardo para integrar la tercería que viene estructurando, una posibilidad que no solo ella, sino otros sectores cercanos a esa campaña, están explorando.

Aunque Fajardo no ha manifestado intención de entrar en las consultas, existe la alternativa de un coaval por parte de otro partido, un mecanismo que ya se ha utilizado en procesos anteriores, como ocurrió con Enrique Peñalosa.

Sin embargo, esta vía no está exenta de interrogantes jurídicos. Fajardo es directivo y fundador del movimiento Dignidad y Compromiso, y algunos sectores advierten que un eventual coaval podría interpretarse como doble militancia.

¿Qué pasa con Juan Fernando Cristo?

Mientras tanto, Juan Fernando Cristo también ha sido protagonista de este reacomodo. Aunque recibió invitación de Claudia López para su consulta, su cercanía actual está más alineada con el llamado Pacto Amplio.

De hecho, en las últimas horas sostuvo una reunión con Iván Cepeda, Roy Barreras y Camilo Romero, un encuentro que refuerza esa aproximación.

La eventual entrada de Cristo a ese tarjetón, no obstante, está condicionada. Según se conoció, planteó tres exigencias puntuales.

La primera, que la consulta no lleve el nombre de Pacto Amplio, al considerar que esa denominación reduce el espectro ideológico a la izquierda y deja por fuera sectores de centro.

La segunda condición apunta a descartar cualquier propuesta de asamblea constituyente y dejar claro que cualquier modificación a la Constitución de 1991 deberá pasar por un acuerdo amplio entre todos los sectores políticos.

La tercera exigencia es un replanteamiento integral de la política de seguridad y de la llamada paz total.

Solo si se logra ese acuerdo programático, Cristo estaría dispuesto a sumarse formalmente a la alianza.

Su decisión, al igual que la de otros actores clave, se conocerá en los próximos días.