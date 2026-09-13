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Reactivan órdenes de captura contra tres miembros del Clan del Golfo, suspendidas en la ‘paz total’

La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra alias Rodrigo Flechas, ‘El Cura’ y ‘Bruno’, luego que el Gobierno terminara las negociaciones con el grupo armado.

Reactivan órdenes de captura contra tres miembros del Clan del Golfo, suspendidas en la ‘paz total’
Foto: AFP

Yhonay Díaz

septiembre 13 de 2026
08:44 a. m.
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La Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra tres exrepresentantes del Clan del Golfo, tras la ruptura oficial de los diálogos de paz con este grupo armado.

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La medida fue adoptada a través de la resolución 0-0284 del 11 de septiembre, continuando con la política de desmonte de la paz total del gobierno de Gustavo Petro que había mantenido con los grupos criminales más poderosos del país.

La decisión de la Fiscalía se da inmediatamente después de que el Gobierno Nacional diera por terminada oficialmente la fase de conversaciones con el Clan del Golfo.

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¿Quiénes son los del Clan del Golfo a los que se les reactivó las órdenes de captura?

La fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón firmó el documento que ordena la captura inmediata de Orolzman Osten Blanco, alias Rodrigo Flechas; Elkin Casarrubia Posada, alias El Cura; y Luis Armando Pérez Castañeda, conocido como Bruno o Jerónimo.

Estos tres individuos habían sido beneficiarios de la suspensión de órdenes de captura mientras participaban en los procesos de diálogo con el gobierno Petro.

Las órdenes de captura, que habían permanecido suspendidas durante el periodo de negociaciones, ahora vuelven a estar plenamente vigentes.

La resolución de la Fiscalía fue comunicada de inmediato a las autoridades de policía judicial para su implementación inmediata.

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¿Qué pasará con las otras órdenes de captura del Clan del Golfo suspendidas?

Un aspecto relevante de la resolución es que aclara la situación de otras personas incluidas en las solicitudes presentadas por la Presidencia.

Según el documento, respecto a estos otros individuos no procede reactivar las órdenes de captura debido a que nunca fueron suspendidas durante el proceso de diálogo.

El Clan del Golfo representa una de las estructuras criminales más poderosas, con presencia en distintas regiones y vinculadas con el narcotráfico internacional.

Los tres miembros del AGC ahora objeto de captura desempeñaban roles representativos dentro de la organización durante las conversaciones con el gobierno anterior.

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