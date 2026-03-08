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Aerocivil restringe uso de operaciones aéreas con drones en Cali por posesión presidencial

La prohibición afecta tanto a usuarios recreativos como comerciales, pilotos remotos y empresas operadoras.

Aerocivil restringe uso de drones en Cali por transmisión presidencial
Foto: Freepik

Noticias RCN

agosto 03 de 2026
06:39 a. m.
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La Aeronáutica Civil anunció la prohibición temporal de operaciones aéreas con drones en Cali y municipios aledaños, como medida preventiva durante los actos oficiales de transmisión de mando del presidente electo, Abelardo de la Espriella, que se realizarán este viernes 7 de agosto en la Universidad Santiago de Cali (USC).

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La restricción busca reforzar los esquemas de seguridad, proteger a los dignatarios y garantizar el desarrollo sin contratiempos de la agenda institucional.

Restricción de uso de drones en cinco municipios de Valle del Cauca

La disposición regirá de manera continua desde el jueves 6 de agosto a las 00:00 horas hasta el sábado 8 de agosto a las 23:59 horas. El área de cobertura incluye Santiago de Cali, Yumbo, Jamundí, Candelaria y Palmira, junto con sus sectores perimetrales y zonas de aproximación.

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La prohibición afecta tanto a usuarios recreativos como comerciales, pilotos remotos y empresas operadoras bajo las categorías Abierta y Específica.

Quedan suspendidas actividades de cobertura periodística, producción audiovisual, inspección técnica, monitoreo, topografía, fotogrametría y vuelos recreativos o de instrucción.

Excepciones y sanciones

Solo estarán autorizados los vuelos de drones operados por Fuerzas Militares, Policía Nacional, organismos de seguridad e inteligencia del Estado y entidades de gestión del riesgo y atención de emergencias, previa coordinación con la autoridad aeronáutica.

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La Aerocivil advirtió que el incumplimiento de la medida dará lugar a sanciones administrativas, operativas y legales contempladas en el Reglamento Aeronáutico de Colombia, además de posibles decomisos preventivos y acciones judiciales por parte de la Policía.

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