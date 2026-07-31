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Abren indagación por presunto tráfico de influencias en contratos relacionados con Gabriela Muñoz dentro de la Aerocivil

El Ministerio Público busca establecer si la exfuncionaria tuvo participación irregular en decisiones administrativas de la entidad

Gabriela Muñoz Aerocivil (1)
FOTO: Gabriela Muñoz - Instagram

Noticias RCN

julio 31 de 2026
11:44 a. m.
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La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa para determinar si se presentaron irregularidades en procesos de vinculación de personal, contratación y toma de decisiones dentro de la Aeronáutica Civil.

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La investigación surge luego de varias denuncias públicas que señalan una posible influencia de Gabriela Muñoz Olaya, quien ocupó un cargo asistencial en la entidad, en nombramientos, contratos y reuniones de alto nivel.

El Ministerio Público aclaró que esta etapa corresponde a una fase inicial en la que se busca identificar posibles responsables y recopilar pruebas antes de determinar si hay mérito para avanzar a una investigación disciplinaria formal.

¿Qué quiere indagar la Procuraduría?

La entidad abrió la indagación para establecer si existieron posibles faltas relacionadas con la contratación y el manejo administrativo de la Aerocivil.

Entre los hechos que serán revisados está la presunta participación de Gabriela Muñoz en asuntos que, según las denuncias, podrían estar por fuera de sus funciones y su posible incidencia en decisiones internas de la entidad.

También se analizará si hubo un supuesto tráfico de influencias para favorecer a familiares o personas cercanas mediante nombramientos o contratos de prestación de servicios.

Declaraciones de Angie Rodríguez habrían alertado para la indagación

Las alertas comenzaron luego de denuncias de Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, Dapre, quien mencionó posibles irregularidades en varias entidades del Estado, entre ellas la Aeronáutica Civil.

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Según esas denuncias, Gabriela Muñoz habría tenido una influencia dentro de la entidad que le habría permitido participar en reuniones de lato nivel y tener incidencia en decisiones administrativas.

Además, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, aseguró que al solicitar información sobre la contratación de la Aerocivil recibió documentos incompletos que no permitían revisar completamente las alertas existentes.

¿Qué contratos y nombramientos serán revisados?

La Procuraduría ordenó recopilar información sobre la vinculación de Gabriela Muñoz Olaya, Santiago David Muñoz Olaya, Silvana María Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Daniel Felipe Arias Olaya.

El Ministerio Público solicitará las hojas de vida, actos administrativos de nombramiento, documentos de contratación, soportes de experiencia e información relacionada con posibles conflictos de interés.

La investigación también busca establecer si algunas de estas personas tenían vínculos familiares o personales con Gabriela Muñoz y si estos fueron reportados correctamente.

Contrato millonario también está bajo la lupa de la Procuraduría

Otro de los puntos que revisará la Procuraduría está relacionado con un contrato que, según la información conocida, habría sido firmado inicialmente por cerca de $400 millones de pesos y posteriormente habría tenido modificaciones y adiciones hasta alcanzar aproximadamente $12.000 millones.

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El organismo de control pidió documentos técnicos, jurídicos y financieros que expliquen la necesidad del contrato, sus cambios y las razones que justificaron el aumento del valor.

¿Qué pruebas ordenó recoger la Procuraduría?

Dentro de las primeras actuaciones, el Ministerio Público pidió información al Ministerio de Transporte y a la Aeronáutica Civil sobre:

  • La contratación de prestación de servicios.
  • Los nombramientos realizados desde 2025.
  • La participación de Gabriela Muñoz en reuniones institucionales.
  • Los contratos modificados o adicionados.
  • Los procesos adelantados en horarios no laborales.

También serán escuchadas personas como Angie Rodríguez, para que explique sus señalamientos, y funcionarios que puedan aportar información sobre las decisiones administrativas dentro de la entidad.

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