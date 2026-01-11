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¿Cómo ha sido el comportamiento aéreo durante 2026? Esto reveló la Aerocivil

La Aeronáutica Civil presentó un informe que estudió el periodo de enero a septiembre de 2026.

Viajes en 2026.
Viajes en 2026. Foto: diseñada por Magnific.

Nicolás Martínez Sánchez

noviembre 01 de 2026
01:41 p. m.
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El transporte aéreo en Colombia registró un crecimiento durante los nueve meses de 2026, según informó la Aeronáutica Civil. Entre enero y septiembre, 44.1 millones de pasajeros transitaron por los aeropuertos, reflejando un aumento del 4.2 % con respecto al mismo periodo de 2025.

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A este comportamiento se sumó el incremento del movimiento de mercancías, el cual alcanzó las 750.265 toneladas. El balance también refleja un aumento de las operaciones aéreas regulares, dado que llegaron a 646.802 o, lo que es igual, a un crecimiento del 6.8 %.

Comparación con 2025: ¿Cuál es el balance?

Durante septiembre, se contabilizaron 4.7 millones de pasajeros. En el acumulado de 2026, el mercado nacional concentró 25 millones de viajeros, con una variación positiva del 4.4 %.

Bogotá y Medellín fueron las ciudades que más contribuyeron a este resultado, con aportes cercanos a dos puntos porcentuales cada una. Barranquilla, Montería y Bucaramanga también registraron resultados positivos.

En cuanto a la conectividad internacional, se movilizaron 19.1 millones de pasajeros, siendo un crecimiento del 3.9 %. En materia de mercancías, igualmente hubo resultados positivos.

Durante los nueve meses, se transportaron 750.265 toneladas de carga y correo, un 5.8 % más que en el mismo intervalo del año anterior.

¿A qué se debe este comportamiento?

De ese total, 645.503 toneladas correspondieron al mercado internacional, sector que registró un crecimiento del 6.6 %. El informe destacó que se movilizaron 39.931 toneladas más.

¿A qué se debió este balance positivo? Los expertos de la Aerocivil consideraron que parte de este comportamiento respondió a las condiciones del mercado cambiario y la revaluación del peso colombiano frente al dólar.

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Por su parte, el transporte nacional de carga y correo alcanzó las 104.762 toneladas, con un incremento frente al mismo intervalo de 2025. Solo en septiembre, se movilizaron 81.465 toneladas entre ambos mercados.

Otro indicador del comportamiento del sector fue el número de operaciones regulares. Entre enero y septiembre de 2026 se registraron 646.802, de las cuales 520.188 fueron nacionales y 126.614 internacionales.

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