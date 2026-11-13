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Video | Así fue el seguimiento a un adolescente señalado de robar una bicicleta en Bogotá

El menor, de 16 años, fue aprehendido por la Policía en el barrio Remanso, localidad de Puente Aranda

Valentina Bernal

noviembre 13 de 2026
07:05 p. m.
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Un adolescente de 16 años fue aprehendido por la Policía Nacional, señalado de estar involucrado en el robo de una bicicleta en el sur de Bogotá.

El procedimiento se llevó a cabo en la localidad de Puente Aranda, luego de que los uniformados recibieran un aviso sobre una riña que se estaba presentando en vía pública.

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De acuerdo con la información entregada por las autoridades, una patrulla de vigilancia de la estación de Policía de Puente Aranda se desplazó hasta el barrio Remanso para atender el llamado de la central de radio.

Al llegar, los policías encontraron que varios ciudadanos tenían retenido al menor. En ese momento, una persona se acercó a los uniformados y lo señaló como uno de los presuntos responsables del hurto de su bicicleta.

Así fue el seguimiento al presunto responsable del hurto

Según el reporte de la Policía, la víctima manifestó que el adolescente habría cometido el robo minutos antes, en compañía de otra persona.

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Tras recibir la denuncia y escuchar los señalamientos de la comunidad, los uniformados iniciaron la búsqueda del presunto responsable. El seguimiento con cámaras permitió ubicarlo y alcanzarlo en inmediaciones de la calle 18 Sur.

El procedimiento quedó registrado en video, en el que se observa parte del despliegue policial para dar con el adolescente señalado por la víctima.

¿Qué pasó con el adolescente que habría cometido el hurto?

Una vez realizada la aprehensión, el joven fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad que adelantará el procedimiento correspondiente por los hechos que se le atribuyen.

La Policía también entregó un balance de los resultados operativos en esta zona de la capital. Según la institución, durante lo corrido de 2026 se han registrado 951 capturas en flagrancia en la localidad de Puente Aranda, por diferentes delitos.

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