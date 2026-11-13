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Mayor del Ejército disparó contra presunto ladrón en establecimiento comercial de Girardot: falleció en el lugar de los hechos

El alcalde del municipio informó que, desde la oficina jurídica, van a acompañar al mayor que disparó contra el presunto delincuente.

Foto: X
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Jorge Leonardo Alzate

noviembre 13 de 2026
07:10 p. m.
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Hay conmoción en Girardot, Cundinamarca, por los hechos ocurridos en un establecimiento de comercio, ubicado en el centro de la ciudad, cerca de la glorieta del león.

Según explicó el alcalde Salomón Said, un mayor activo del Ejército Nacional disparó en tres oportunidades contra un presunto ladrón que ingresaba al local, como quedó registrado en videos de las cámaras de seguridad:

“Sobre el mediodía se presenta un intento de hurto a un establecimiento comercial. Un joven de, al parecer, 19 años entra a cometer el acto delictivo y en ese lugar se encontraba un mayor activo de las Fuerzas Militares, que acciona su arma en defensa propia”.

El sujeto, que no se quitó el casco para ingresar al local, perdió la vida en el lugar de los hechos, según reveló el mandatario.

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Autoridades tratan de dar con la persona que lo acompañaba:

Desde la Policía informaron que, “sus unidades en Girardot, reaccionaron de manera oportuna. Llegamos al lugar de los hechos (…) y se logra avanzar, realizar actividades junto a todas las especialidades, en este caso, Policía Judicial, y Policía de Inteligencia, que realizan diferentes actividades en campo”.

Las autoridades esperan determinar de quién iba acompañado el sujeto de 19 años, “cuál era su motocicleta y demás información para poder dar con la captura y localización de personas que tanto han afectado al municipio”.

Y es que, en los videos captados desde la fachada del local, se ve a otro hombre con casco, justo detrás, que sale a correr cuando escucha los disparos que realizó el militar.

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Oficina jurídica respaldará al mayor durante el proceso:

El alcalde Said informó que “desde la administración municipal” fue solicitado “a la oficina jurídica que acompañe el proceso en la Fiscalía”.

En palabras del mandatario, “este miembro de las fuerzas militares debe contar con todo el respaldo y el apoyo jurídico frente a los hechos sucedidos, que no pueden seguir presentándose en el municipio”.

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