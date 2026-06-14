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Fiscalía judicializa a ‘Los Lampas’ en Soacha en medio de amenazas al fiscal

La audiencia se realizó en medio de amenazas de muerte contra el fiscal que lideraba la imputación.

Foto: Fiscalía

Noticias RCN

junio 14 de 2026
12:39 p. m.
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La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a ocho presuntos integrantes de la red de narcomenudeo conocida como Los Lampas, señalada de distribuir marihuana, bazuco, cocaína y tusibí en sectores de Soacha, Cundinamarca.

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La audiencia se realizó en medio de amenazas de muerte contra el fiscal que lideraba la imputación.

Operación contra narcomenudeo

Según la investigación, el grupo delincuencial coordinaba la venta de drogas en barrios como Danubio, Prado Las Vegas y Hogares, además de dos centros comerciales sobre la Autopista Sur. La modalidad incluía entregas exprés y a domicilio.

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Entre los procesados figuran Luis Miguel Moreno López, señalado cabecilla; Cristian Camilo Galeano Russi y Brayan Alexander Rodríguez Ordóñez, presuntos encargados de seguridad y distribución; Jhon Albert López Bartolo, responsable de entregas; Luisa Fernanda Henao Trujillo, quien dosificaba las sustancias; y Danna Alejandra Fonseca Moreno, Anderson de Jesús García Castro y Fredy Junior Flórez Hernández, posibles expendedores.

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Delitos imputados

La Fiscalía imputó cargos por concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes y uso de menores en la comisión de delitos. Durante la diligencia, Rodríguez Ordóñez interrumpió la audiencia y amenazó de muerte al fiscal, por lo que también será procesado por amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos.

El juez de control de garantías ordenó medida de aseguramiento en centro carcelario para todos los implicados, mientras avanza el proceso judicial bajo el principio de presunción de inocencia.

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