El caso de Paula Durán tocó fibras: aerolínea regaló los tiquetes a sus padres

En los últimos días el caso de Paula Durán le ha dado la vuelta al mundo. La colombiana de 27 viajó hace ocho meses a Estados Unidos junto a su esposo, Sergio Vega y sus dos hijas para radicarse en la ciudad de Concord, california, en condición de migrantes. Semanas más tarde recibieron la noticia de que estaban esperando un bebé.

La vida de la familia Vega Durán estaba tomando un nuevo rumbo, sin embargo, no se esperaban que el embarazo pudiera ser el detonante de una situación que hoy los llevó al límite. En la semana 34 de gestación, Paula fue diagnosticada con cáncer en etapa IV y tuvo que someterse a una cesárea de emergencia para salvar el bebé y comenzar un invasivo tratamiento para su enfermedad.

El devastador panorama de esta familia colombiana los llevó a pedir ayuda. Sergio se encargó de visibilizar su historia para solicitar ayuda a los gobiernos de Estados Unidos y Colombia; la petición se centró en una visa humanitaria para que sus padres pudieran estar cerca de ellos, apoyándolos en este duro proceso.

Sin duda alguna, la historia de Sergio y Paula se viralizó. Su solicitud fue escuchada y este 17 de enero Iris Camargo y Eder Durán, los padres de Paula, recibieron en la Embajada de EE. UU. en Colombia una visa de turistas que les permitirá reencontrarse con su hija, a quien los médicos le estimaron un mes de vida hace un par de semanas.

Ha sido impresionante el respaldo que ha recibido esta familia colombiana. Su voz no solo llegó a la Casa Blanca y de Nariño, sino que tocó las fibras más sensibles para poder cumplir el deseo de esta migrante.

Una vez recibieron la visa que les permite entrar a EE. UU., los padres de Paula recibieron un regalo que no esperaban. De acuerdo con lo reseñado por El Colombiano, la aerolínea Latam les regaló los tiquetes para que pudieran abrazar nuevamente a su hija.

Iris y Eder abordaron el primer avión, en Bogotá, a las 8:00 de la mañana para llegar a la ciudad de Miami, donde harán conexión a San Francisco y luego continuarán su camino por tierra hasta llegar a Concord, California. En las próximas horas esta familia volverá a reecontrarse.

Yo le voy a decir que la amo, que esto es posible porque hay un Dios todopoderoso. No ha sido fácil, he tenido que recibir mucha ayuda espiritual (…) Me han llenado de mucho amor para mi hija y de fe en Dios, entonces yo siento que mi hija va a recibir gran parte de su recuperación estando yo ahí. Yo estoy de pie para darle todo mi amor y cuidado. Solo les puedo decir que mi hija se va a levantar de esa cama porque Dios sí existe, indicó Iris.