Así son los vehículos blindados con los que el Ejército busca reforzar la seguridad en la vía Panamericana

Los ataques y las acciones violentas atribuidas a grupos armados ilegales han aumentado la preocupación por la seguridad en corredores viales estratégicos del país. Uno de ellos es la vía Panamericana, fundamental para la movilidad y la conexión entre diferentes regiones del suroccidente colombiano.

Ante este panorama, el Ejército Nacional dispuso el despliegue de vehículos blindados ASV para reforzar las operaciones militares y brindar mayor protección a los uniformados encargados de garantizar la seguridad en las carreteras.

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La estrategia también contempla el fortalecimiento de las capacidades de movilidad y respuesta de la institución en otros territorios afectados por problemas de orden público, como los departamentos de Cauca y Valle del Cauca, así como la región del Catatumbo.

¿Cómo son los vehículos blindados que reforzarán la vía Panamericana?

Los vehículos blindados ASV son unidades diseñadas para apoyar las operaciones militares y brindar protección a los soldados que realizan labores de seguridad en los principales corredores viales del país.

Su despliegue busca reducir la exposición de los uniformados a los ataques de grupos armados ilegales y facilitar el cumplimiento de sus misiones en zonas donde persisten amenazas contra la población y la Fuerza Pública.

Los vehículos fueron trasladados desde Bogotá, principalmente hacia la vía Panamericana, en respuesta a los recientes hechos de orden público registrados en este corredor vial.

El coronel Carlos León, comandante de la Brigada Liviana de Caballería, explicó el propósito de estas unidades y su importancia para las operaciones militares.

Con estos vehículos lo que hacemos es darle seguridad a nuestros hombres para que estos puedan garantizar la seguridad dentro de los tramos viales y, de esta forma, proveer la seguridad necesaria para que se puedan desplazar los ciudadanos.

Así funciona el sistema de armas de los ASV

Una de las características de estos vehículos es que cuentan con una torreta giratoria desde la cual un uniformado puede operar el sistema de armas. De acuerdo con la demostración realizada, este mecanismo permite un giro de hasta 360 grados.

Desde esta posición se puede operar una ametralladora o un lanzagranadas, según la configuración y el armamento disponible. El vehículo tiene capacidad para transportar a cuatro uniformados, de acuerdo con la información suministrada durante el recorrido.

Estas características permiten que los soldados desarrollen sus labores de seguridad con protección blindada, mientras mantienen la capacidad de responder ante situaciones de riesgo durante sus desplazamientos y operaciones.

El Ejército espera recibir 50 vehículos más en 2027

Actualmente, el Ejército Nacional cuenta con 150 vehículos blindados de este tipo. Sin embargo, la institución proyecta ampliar su capacidad con la llegada de aproximadamente 50 unidades adicionales durante el primer semestre de 2027.

La incorporación de estos vehículos tiene como objetivo reforzar la seguridad en los 371 tramos viales identificados como de mayor criticidad en el territorio nacional.

Se trata de corredores que requieren especial atención por las condiciones de seguridad y las amenazas que pueden afectar tanto a los integrantes de la Fuerza Pública como a los ciudadanos que transitan por ellos.