CANAL RCN
Colombia

Aeropuerto Internacional El Dorado recibe certificación de aeródromo ¿Qué significa?

La certificación fue aprobada tras un proceso de evaluación, auditoría y verificación de la Aeronáutica Civil.

Aeropuerto El Dorado
FOTO: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

diciembre 10 de 2025
01:12 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En medio de las celebraciones por su aniversario número 66, el Aeropuerto Internacional El Dorado recibió la certificación de aeródromo de manos de la Autoridad Aeronáutica Civil.

“Esta certificación”, de acuerdo a un comunicado conjunto del Ministerio de Transporte y la Aerocivil, “confirma que El Dorado, el principal aeropuerto del país y uno de los más relevantes en América Latina, cumple con los requisitos de infraestructura, servicios, gestión de la seguridad operacional y procedimientos aeronáuticos necesarios para operar bajo los más altos criterios de seguridad y eficiencia”.

La certificación fue aprobada tras un proceso exhaustivo de evaluación, auditoría y verificación técnica del cumplimiento de Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Letrero original del aeropuerto El Dorado regresa a la terminal aérea tras varios años de ausencia
RELACIONADO

Letrero original del aeropuerto El Dorado regresa a la terminal aérea tras varios años de ausencia

¿Qué requisitos tuvo que cumplir el aeropuerto para recibir la certificación de aeródromo?

Para obtener la certificación de aeródromo, la terminal aérea tuvo que validar en sitio su cumplimiento normativo, infraestructura, ayudas visuales, servicios aeroportuarios y procedimientos.

Así como también se vio en la obligación de fortalecer su sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) y actualizar su manual de aeródromo.

Aeropuerto El Dorado lanza recomendaciones clave para viajar sin contratiempos en temporada alta
RELACIONADO

Aeropuerto El Dorado lanza recomendaciones clave para viajar sin contratiempos en temporada alta

Operador administrativo del aeropuerto celebró la certificación:

Con el anuncio, OPAIN S.A., operador administrativo del aeropuerto El Dorado celebró que la principal terminal aérea del país reafirme su solidez operativa, de la misma manera en la que el director general encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty indicó que el aeropuerto, de nombre original Luis Carlos Galán Sarmiento, sea un pilar estratégico para la conectividad en territorio colombiano y con el exterior:

“Esta certificación es el resultado de un trabajo articulado entre la Autoridad Aeronáutica, OPAIN S.A., Aeronáutica Civil de Colombia y toda la comunidad aeroportuaria, que garantiza que cada despegue y aterrizaje se realiza con los más altos estándares internacionales. La seguridad aérea sigue siendo prioridad para la Aerocivil”.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Barranquilla

VIDEO | Así actuaba 'La Manada', la banda que atacaba en grupo y dejaba a sus víctimas sin nada

Fiscalía General de la Nación

Fiscal general le responde al presidente Petro: “No estamos instituidos para prestarle apoyo al Gobierno”

Policía Nacional

EN VIDEO | Impresionante persecución: Capturan a tres hombres con arma ilegal en Bogotá

Otras Noticias

EPS

Fundación Liga Ama suspende atención a afiliados de Nueva EPS en Risaralda por millonaria deuda

La organización explicó que la decisión se tomó después de varios intentos de acuerdo que no lograron una solución.

Junior de Barranquilla

"Todo el país está contra Junior": Jermein Peña

El defensor de Junior de Barranquilla, Jermein Peña, habló sobre lo que será la final frente a Tolima.

Artistas

Luto: reconocido cantante murió tras ser apuñalado

Premio Nobel

Danny Ocean tuvo emotiva presentación en el Nobel de Paz: dedicó mensaje a María Corina Machado

Educación

Dan a conocer nuevo ranking de las mejores universidades colombianas en Latam antes de finalizar el 2025: estas son