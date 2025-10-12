Aeropuerto Internacional El Dorado recibe certificación de aeródromo ¿Qué significa?

En medio de las celebraciones por su aniversario número 66, el Aeropuerto Internacional El Dorado recibió la certificación de aeródromo de manos de la Autoridad Aeronáutica Civil.

“Esta certificación”, de acuerdo a un comunicado conjunto del Ministerio de Transporte y la Aerocivil, “confirma que El Dorado, el principal aeropuerto del país y uno de los más relevantes en América Latina, cumple con los requisitos de infraestructura, servicios, gestión de la seguridad operacional y procedimientos aeronáuticos necesarios para operar bajo los más altos criterios de seguridad y eficiencia”.

La certificación fue aprobada tras un proceso exhaustivo de evaluación, auditoría y verificación técnica del cumplimiento de Reglamentos Aeronáuticos de Colombia y los estándares internacionales establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

¿Qué requisitos tuvo que cumplir el aeropuerto para recibir la certificación de aeródromo?

Para obtener la certificación de aeródromo, la terminal aérea tuvo que validar en sitio su cumplimiento normativo, infraestructura, ayudas visuales, servicios aeroportuarios y procedimientos.

Así como también se vio en la obligación de fortalecer su sistema de gestión de seguridad operacional (SMS) y actualizar su manual de aeródromo.

Operador administrativo del aeropuerto celebró la certificación:

Con el anuncio, OPAIN S.A., operador administrativo del aeropuerto El Dorado celebró que la principal terminal aérea del país reafirme su solidez operativa, de la misma manera en la que el director general encargado de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez Chimenty indicó que el aeropuerto, de nombre original Luis Carlos Galán Sarmiento, sea un pilar estratégico para la conectividad en territorio colombiano y con el exterior:

“Esta certificación es el resultado de un trabajo articulado entre la Autoridad Aeronáutica, OPAIN S.A., Aeronáutica Civil de Colombia y toda la comunidad aeroportuaria, que garantiza que cada despegue y aterrizaje se realiza con los más altos estándares internacionales. La seguridad aérea sigue siendo prioridad para la Aerocivil”.