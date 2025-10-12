CANAL RCN
Fiscal general le responde al presidente Petro: “No estamos instituidos para prestarle apoyo al Gobierno”

El mandatario se refirió sobre el rol de la Fiscalía en las investigaciones acerca de los supuestos nexos de militares con ‘Calarcá’.

Foto: X @FiscaliaCol

diciembre 10 de 2025
12:53 p. m.
Hace algunos días, se dio a conocer un escándalo que ha sacudido las Fuerzas Militares por causa de los archivos de ‘Calarcá Córdoba’, obtenidos tras un retén efectuado el año pasado en Antioquia.

CTI inspecciona sedes de Indumil y Comando de Personal del Ejército en el marco del caso contra el general Huertas

Se sospecha que el general Juan Miguel Huertas tenía nexos con las disidencias; a tal punto de presuntamente hacer maniobras en beneficio del grupo armado. Por ejemplo, en la formación de empresas de seguridad que garantizaran su movilidad por el territorio y la entrega de armas.

General Huertas y Wilmar Mejía: protagonistas del escándalo

El otro protagonista del escándalo es Wilmar Mejía, alto funcionario de la Dirección de Inteligencia (DNI) y cercano al presidente Gustavo Petro. Al parecer, también tendría nexos con el grupo armado e incluso se habría articulado con el general.

A través de X, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre las revelaciones de los archivos de alias Calarcá, en las que salpicaron a un importante miembro del Ejército y otro de la Dirección de Inteligencia (DNI).

Mindefensa anunció inspección a los actos administrativos firmados por el general Huertas

El mandatario calificó a las disidencias de ‘Calarcá’ como ‘gente degradada’: “Reclutan menores de edad y matan firmantes de paz, sus antiguos compañeros, si no les obedecen a ellos”.

El mensaje de Petro y la respuesta de la fiscal

Con respecto a las negociaciones con el grupo armado, Petro sostuvo en el séptimo ciclo se acordó cesar el reclutamiento de menores y ayudar en la revitalización de la selva. Además, hay cinco zonas de concentración.

Uno de los puntos mencionados hizo referencia a la fiscal general Luz Adriana Camargo. El presidente aseguró que se le solicitó apoyo, pero ella dijo estar ‘preocupada por su inclusión en la lista Clinton’: “Debe avanzar en la solución socio jurídica del conflicto armado en varias regiones”.

Este miércoles 10 de diciembre, la fiscal le respondió: “Nosotros no estamos instituidos para prestarle apoyo al Gobierno Nacional. Mantenemos una relación armónica con todas las ramas del poder público y trabajamos colaborativamente con ellas”.

