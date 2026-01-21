VIDEO | Agente de tránsito recibió dinero de ciudadano que habría cometido una infracción

Un nuevo caso de presunta corrupción en el municipio de Soledad, departamento del Atlántico, generó indignación tras la difusión de un video en redes sociales.

Las imágenes muestran a un agente de tránsito aparentemente recibiendo dinero de un motociclista que habría cometido una infracción.

Agente de tránsito habría recibido dinero de un ciudadano en Soledad

El incidente ocurrió en una de las calles más transitadas del municipio, donde se realizaba un retén. En el video se observa a un regulador de tránsito cerca de una patrulla de la Policía Nacional, mientras una persona graba discretamente la escena.

El motociclista saca lo que parece ser un billete, lo entrega al funcionario y se retira inmediatamente del lugar.

La persona que grabó el video aborda entonces al agente repitiendo la frase “muestra el billete” en múltiples ocasiones, según consta en las imágenes viralizadas. Una vez conocido el material audiovisual, la Secretaría de Tránsito del municipio inició acciones inmediatas.

El secretario de tránsito ordenó la apertura de un proceso disciplinario para esclarecer los hechos.

“Una vez recibida la denuncia por redes sociales en donde un agente de tránsito presuntamente se ve involucrado en un acto de corrupción, ordené al jefe de control interno disciplinario a que realizara la apertura del proceso disciplinario para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades del agente de tránsito”, detalló Santander Donado, director de tránsito de Soledad.

Este no es un caso aislado en el municipio. Según información conocida por este medio, cerca de diez reguladores de tránsito han sido retirados del cuerpo por prácticas similares.

Agentes de tránsito estarían aceptando dinero de ciudadanos por infracciones

Incluso denuncias ciudadanas indican que algunos funcionarios buscan intencionalmente irregularidades menores en los vehículos, como luces traseras, direccionales, grosor de llantas o equipos de carretera, con el objetivo de obtener beneficios económicos ilícitos.

Las autoridades locales han implementado medidas para combatir estas malas prácticas, incluyendo la vinculación de mujeres al cuerpo de reguladores como estrategia para dar ejemplo y modificar las conductas irregulares.