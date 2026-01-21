CANAL RCN
Colombia Video

El irrespeto a las señales de tránsito deja más de 30 mil sancionados en Bogotá

En cada cambio de luz son demasiados los que deciden ignorar estas señales, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
08:10 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El irrespeto a las señales de tránsito se ha convertido en una práctica cotidiana y peligrosa en las calles de Bogotá. 30.718 conductores fueron sancionados durante 2025 por desacatar semáforos en rojo y señales de pare, una cifra que evidencia la magnitud del problema de cultura vial en la capital colombiana.

Padres, atentos: así puede denunciar cobros irregulares por útiles y uniformes escolares en Bogotá
RELACIONADO

Padres, atentos: así puede denunciar cobros irregulares por útiles y uniformes escolares en Bogotá

Un recorrido realizado por Noticias RCN en la intersección de Toberín con carrera 79, cerca de Corabastos, reveló cómo numerosos conductores ignoran de manera sistemática las señales de tránsito.

Semáforos y señales de pare bajo amenaza constante

La problemática no se limita a semáforos. Las señales de pare, presentes en todos los barrios de la ciudad, son igualmente desatendidas.

Se fijó la tarifa del transporte público Soacha–Bogotá en 2026: conozca el alcance de la medida
RELACIONADO

Se fijó la tarifa del transporte público Soacha–Bogotá en 2026: conozca el alcance de la medida

Según la norma, los vehículos deben detener completamente su marcha en estas intersecciones para asegurar que quienes tienen prioridad puedan cruzar sin riesgo. Sin embargo, muchos conductores apenas disminuyen la velocidad y continúan su trayecto.

"Todos quieren hacerlo rápido, sin necesidad de pensar en los demás sino solamente por salir corriendo y no tener precaución en sus salidas. La falta de cultura, es netamente falta de cultura, no es más", afirmó uno de los ciudadanos consultados durante el recorrido.

Bogotá cuenta con 1.691 intersecciones semaforizadas, infraestructura diseñada para proteger la vida de peatones y conductores. No obstante, en cada cambio de luz son demasiados los que deciden ignorar estas señales, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Revelan en exclusiva el acta secreta que decidirá el futuro de Zulma Guzmán
RELACIONADO

Revelan en exclusiva el acta secreta que decidirá el futuro de Zulma Guzmán

Expertos advierten sobre puntos críticos de siniestro

Alexander Reyes, experto en movilidad, explicó en Noticias RCN las implicaciones técnicas de esta conducta: "No hacer una detención total elimina la prioridad y convierte muchas intersecciones en puntos críticos de siniestro, aumentando el riesgo de choques laterales y atropellamientos. Las consecuencias son muy claras: más personas lesionadas, mayor congestión y mayor presión sobre el sistema de salud y la movilidad en la misma ciudad".

La infracción por pasarse un semáforo en rojo o una señal de pare, clasificada como D04 en el Código Nacional de Tránsito, tiene un costo de $1.266.100. En el caso de las motocicletas, los vehículos pueden ser inmovilizados.

Los ciudadanos consultados coinciden en que el problema tiene múltiples causas. "Salga temprano de su casa, lleve un buen tiempo y eso acarrea a que llegue puntual y no lleve afán, o sea, no le afecta la vida a nadie y no se afecta su vida", recomendó un transeúnte. Otro agregó: "Yo pienso que si todo el mundo respetáramos las señales, no habría tanta imprudencia".

Para Reyes, la solución requiere un enfoque integral: "No basta solo con sancionar. Se necesitan también muchos más controles, mejor diseño vial y educación permanente para cambiar el comportamiento y salvar vidas".

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Inpec

Condenan otra vez al ‘Negro Ober’ por amenazar de muerte a una fiscal en un video desde la cárcel

Yeison Jiménez

Desgarrador: este fue el último momento que Yeison Jiménez vivió junto a su esposa y sus hijos

Medicamentos

Médico con hemofilia denuncia la falta de medicamentos en Colombia

Otras Noticias

Fútbol internacional

Murió ícono del fútbol internacional que conquistó títulos con Real Madrid y Barcelona

Real Madrid y Barcelona lamentan el fallecimiento del histórico Lucien Müller, jugador históricos que alzó títulos con ambos clubes.

Horóscopo

Horóscopo de hoy: miércoles 21 de enero de 2026

Este miércoles 21 de enero, no es un día para actuar por impulso, sino para pensar bien cada paso, cerrar pendientes y hablar con honestidad.

Secretaría de Educación

Padres, atentos: así puede denunciar cobros irregulares por útiles y uniformes escolares en Bogotá

Mercado de Fichajes

Sebastián Villa y los motivos que frenaron su posible llegada al América de Cali

EPS

El calvario que viven los pacientes por las millonarias deudas de las EPS: radiografía de vidas en riesgo