El irrespeto a las señales de tránsito deja más de 30 mil sancionados en Bogotá

El irrespeto a las señales de tránsito se ha convertido en una práctica cotidiana y peligrosa en las calles de Bogotá. 30.718 conductores fueron sancionados durante 2025 por desacatar semáforos en rojo y señales de pare, una cifra que evidencia la magnitud del problema de cultura vial en la capital colombiana.

Un recorrido realizado por Noticias RCN en la intersección de Toberín con carrera 79, cerca de Corabastos, reveló cómo numerosos conductores ignoran de manera sistemática las señales de tránsito.

Semáforos y señales de pare bajo amenaza constante

La problemática no se limita a semáforos. Las señales de pare, presentes en todos los barrios de la ciudad, son igualmente desatendidas.

Según la norma, los vehículos deben detener completamente su marcha en estas intersecciones para asegurar que quienes tienen prioridad puedan cruzar sin riesgo. Sin embargo, muchos conductores apenas disminuyen la velocidad y continúan su trayecto.

"Todos quieren hacerlo rápido, sin necesidad de pensar en los demás sino solamente por salir corriendo y no tener precaución en sus salidas. La falta de cultura, es netamente falta de cultura, no es más", afirmó uno de los ciudadanos consultados durante el recorrido.

Bogotá cuenta con 1.691 intersecciones semaforizadas, infraestructura diseñada para proteger la vida de peatones y conductores. No obstante, en cada cambio de luz son demasiados los que deciden ignorar estas señales, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Expertos advierten sobre puntos críticos de siniestro

Alexander Reyes, experto en movilidad, explicó en Noticias RCN las implicaciones técnicas de esta conducta: "No hacer una detención total elimina la prioridad y convierte muchas intersecciones en puntos críticos de siniestro, aumentando el riesgo de choques laterales y atropellamientos. Las consecuencias son muy claras: más personas lesionadas, mayor congestión y mayor presión sobre el sistema de salud y la movilidad en la misma ciudad".

La infracción por pasarse un semáforo en rojo o una señal de pare, clasificada como D04 en el Código Nacional de Tránsito, tiene un costo de $1.266.100. En el caso de las motocicletas, los vehículos pueden ser inmovilizados.

Los ciudadanos consultados coinciden en que el problema tiene múltiples causas. "Salga temprano de su casa, lleve un buen tiempo y eso acarrea a que llegue puntual y no lleve afán, o sea, no le afecta la vida a nadie y no se afecta su vida", recomendó un transeúnte. Otro agregó: "Yo pienso que si todo el mundo respetáramos las señales, no habría tanta imprudencia".

Para Reyes, la solución requiere un enfoque integral: "No basta solo con sancionar. Se necesitan también muchos más controles, mejor diseño vial y educación permanente para cambiar el comportamiento y salvar vidas".