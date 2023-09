"Hoy nos salvamos de una tragedia": candidatos a la Alcaldía de Cali tras agresión en un foro

Momentos de angustia y tensión se vivieron este sábado en medio del Foro Distrital de Juventudes que se desarrolló en la ciudad de Cali, durante el evento al que acudieron varios candidatos a la Alcaldía, entre ellos, Wilson Ruiz, Diana Rojas, Alejandro Éder, Miyerlandi Torres, Danis Renteria y Deninson Mendoza, se presentaron actos de violencia y agresión entre los acudientes a la Presentación del Mandato Juvenil.

Al finalizar la reunión que tenía como objetivo realizar el diálogo con las juventudes se presentó un altercado que desató el pánico de las personas, según se puede observar en videos compartidos en redes sociales las personas se cubrían y buscaban refugio presuntamente luego de un hecho violento.

¿Qué pasó en el Foro Distrital de Juventudes de Cali?

El candidato Wilson Ruiz denunció por medio de sus redes sociales haber sido víctima de un intento de agresión por parte de un ciudadano que portaba una camiseta del Pacto Histórico y apoyaba a su candidato Danis Rentería. De acuerdo con su versión, el escolta reaccionó en defensa de la integridad del candidato y se desató un enfrentamiento en el cual el guardaespaldas resultó herido.

“Condenamos enérgicamente la violencia que estalló en el Foro Distrital de Juventudes. Mi escolta Alejandro Gallego fue agredido y en el lugar de los hechos se encontraron cuchillos en el piso”

Condenamos enérgicamente la violencia que estalló en el Foro Distrital de Juventudes. Mi escolta Alejandro Gallego fue agredido y en el lugar de los hechos se encontraron cuchillos en el piso.

En este momento no hay garantías para volver a participar en este tipo de foros.

Cali… pic.twitter.com/MCs1Ij1cD4 — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) September 9, 2023

Por otro lado, en redes sociales ronda un video donde el aparente activista del Pacto Histórico involucrado en el altercado afirmó que fue agredido por el escolta sin ningún motivo. “A mí me atacaron, me amedrantaron y me accionaron una pistola solo por tener los logos del Pacto Histórico”, sostuvo el joven.

Falso como su campaña señor ... Nada justifica que un arma se levante en un espacio de jóvenes .. pic.twitter.com/6ojMpSXLzI — Pacho Zamora (@zamora3084) September 9, 2023

Por su parte, el candidato del Pacto Histórico respaldó la versión del activista y sostuvo que fue el escolta quien agredió con su arma al joven por presuntamente intentar mostrar su gorra entre las cámaras de cubrían el evento.

Rechazamos lo ocurrido hoy en el debate de Juventudes, donde uno de los jóvenes de nuestra campaña fue agredido física y verbalmente. La violencia no puede seguir reemplazando el diálogo. Esta ciudad no aguanta más odios y polarización.



El cambio también es entendernos desde la… pic.twitter.com/2jHUGGpFWZ — Danis Rentería (@DanisRenteria) September 9, 2023

Posteriormente, en un comunicado oficial los candidatos rechazaron conjuntamente los actos violentos presentados en el foro e hicieron un llamado al respeto de las diferencias y a las autoridades para garantizar la seguridad en el ejercicio político.

Taliana Vargas reaccionó a la agresión en Cali

La exseñorita Colombia, Taliana Vargas, actual esposa del candidato, Wilson Ruiz, entre lágrimas hizo un llamado a la tolerancia en el país y el respeto por la vida y las diferencias.

“Tengo mucho miedo, estoy muy asustada con esto que acaba de pasar el Cali”, afirmó Taliana.

