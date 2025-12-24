Reducción del número de semanas que las mujeres necesitan para pensionarse iniciará en el 2026

Desde el 1 de enero del 2026 se implementarán nuevos cambios en el sistema pensional colombiano. Iniciará la reducción gradual del número de semanas necesarias para que las mujeres obtengan su pensión de vejez y los afiliados podrán evaluar si les conviene o no cambiar de régimen pensional.

Las mujeres pasarán de cotizar 1.250 semanas a 1.000, como requisito para pensionarse, con una reducción gradual que iniciará en el 2026. De acuerdo con el presidente de Colpensiones, Jaime Dussán:

“Se reducirán 50 semanas por cada año, hasta legar a las 1.000 semanas. Este es un privilegio importante, entendiendo la ausencia de derechos a los que se han enfrentado las mujeres en años anteriores”.

Con el modelo de reducción año a año, se alcanzará el requisito mínimo de 1.000 semanas en 2036. Un beneficio que las mujeres en edad laboral podrán celebrar en el futuro.

Trabajadores podrán decidir el régimen bajo el que van a pensionarse:

Hasta el 16 de julio del 2026, las personas que están cerca de pensionarse podrán aprovechar la ventana pensional para cambiar de régimen: de fondo privado a Colpensiones o viceversa.

“Es mejor anticiparse, primero, porque van a tener a tiempo s historia laboral; segundo, van a saber cuánto tienen ahorrado; tercero, van a saber cuánto tienen que aportar para ponerse al día, y cuarto, estarán seguros en una institución del Estado colombiano”, explicó Dussán.

Para acceder al beneficio de la venta pensional, debe cumplirse con ciertos requisitos. Las mujeres deben pasar de los 47 años y tener un mínimo de 750 semanas cotizadas y los hombres deben pasar de los 52 años y tener un mínimo de 900 semanas cotizadas.

Los interesados en realizar el cambio deberán pasar por una doble asesoría, con Colpensiones y el fondo privado, de manera obligatoria, y solo después de evaluar su proyección con ambas empresas podrán decidir si utilizan o no la ventana pensional.