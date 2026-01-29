CANAL RCN
"Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia": presidente Petro

El presidente Gustavo Petro aseguró que suspender el decreto de emergencia económica salva el impuesto de los megarricos.

enero 29 de 2026
07:35 p. m.
Este jueves 29 de enero la Corte Constitucional suspendió el decreto de emergencia económica del Gobierno Nacional, con seis votos a favor y dos en contra los magistrados respaldaron la ponencia del Carlos Camargo, que habla de una supuesta usurpación de las funciones del Congreso por parte del Gobierno y también considera que causaría daños irreparables por las cargas tributarias de la medida.

Tras la decisión, el presidente Gustavo Petro se pronunció en sus redes sociales aseguró que ahora vendrán las consecuencias tras la suspensión que salva el impuesto para los megarricos.

Aseguró que impedirán que el nuevo Congreso traslade el pago de la crisis a la sociedad.

"Ahora vendrán las consecuencias de hundir el decreto de emergencia. Por salvar el impuesto a los megarricos, se trasladará y socializará una crisis mayor, con pago de la crisis, que intentarán en el nuevo Congreso que sea de la sociedad, y nosotros buscaremos siempre impedirlo".

"La Corte Constitucional está protegiendo a los más ricos": Armando Benedetti

El ministro del Interior, Armando Benedetti, también se pronunció una vez fue suspendido el decreto, dijo que la emergencia económica no solo se da porque hay un déficit fiscal

"También porque hay un déficit de riesgo. Significa ello que no hay con qué pagar la deuda y la deuda se debe se debe pagar por constitución, lo mismo que los temas de seguridad social".

Agregó que con la decisión, la Corte Constitucional protege a los más ricos del país. "Aquí lo que está en el debate es quién paga la crisis, si los más ricos, como queríamos nosotros con la emergencia económica o lo terminan pagando los sectores más vulnerables porque no va a haber desarrollo de las políticas públicas sociales. Entonces, ¿qué sucede?".

