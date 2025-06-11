“Estuve sometida a cosas terribles”: Aida Merlano reaparece y habla sobre los años que pasó en Venezuela

Este jueves 6 de noviembre se llevó a cabo la audiencia preparatoria del proceso contra la excongresista Aida Merlano. Esta fue su primera aparición pública en mucho tiempo.

El nombre de Merlano hizo eco hace algunos años, concretamente en 2018 cuando participó en las elecciones legislativas de marzo. Durante los cuatro años previos, fue representante a la Cámara por Atlántico.

¿Por qué Aida Merlano fue condenada?

Durante aquellas elecciones buscó ser elegida senadora por el Partido Conservador. Sin embargo, en plena campaña se le hizo un allanamiento a su sede, en donde se encontraron documentos y comprobantes con aportes que excedían los topes de financiación privada.

Los aportes en cuestión fueron de Julio Eduardo y Mauricio Antonio Gerleín Echeverría. El dinero entonces evadió el control de las autoridades, por lo que no estuvo presentado en el balance de gastos e ingresos. De acuerdo con la Corte Suprema, la exrepresentante sabía que superaba los límites, por lo que conscientemente lo hizo.

“Propiciaron un exceso ostensible de los topes de financiación y gasto fijados por el Consejo Nacional Electoral, con lo que propiciaron una disrupción de los principios de igualdad y pluralismo político constitucionalmente tutelados, llamados a gobernar las justas electorales”, declaró el alto tribunal sobre la compra de votos.

El mensaje de Aida Merlano entre lágrimas: “Quiero que paren con esa sevicia”

En septiembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia la condenó a 15 años. Al mes siguiente ocurrió un insólito momento. Durante una diligencia médica, Merlano se fugó por la ventana.

La excongresista se fue hasta Venezuela, en donde la detuvieron. Desde el país vecino aseguró que hubo compra de votos y corrupción en el Caribe. Finalmente, en 2023 retornó deportada a Colombia.

Justamente la audiencia de este jueves 6 de noviembre tuvo qué ver con su escape. La acusaron por presunta fuga de presos, delito por el cual podría recibir una condena de tres años y cinco meses. Cabe mencionar que llegó a un preacuerdo con la Fiscalía.

Cuando llegó el momento de intervenir, habló sobre la fuga de aquel 1 de octubre de 2019: “Sé que cometí un error (…) Pasé tres años en Venezuela bajo condiciones deplorables, donde estuve sometida a cosas terribles (…) Quiero que paren con esa sevicia que ha tenido mi caso, solamente yo sé las razones que me llevaron a fugarme (…) Estoy muy arrepentida, no de haberme fugado, sino de haber cometido delitos que me llevaron a estar privada de la libertad”.