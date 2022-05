Uno de cada dos celulares son hurtados con violencia en Colombia: cifras preocupantes

El robo de celulares es uno de los delitos que, lamentablemente, aumenta con el pasar de los días en Colombia. Según el gremio de operadores móviles (Asomóvil), en el país se roban en el día cerca de 3.000 celulares, en el que uno de cada dos teléfonos es hurtado con violencia.

De hecho, un informe de la Policía indica que en el 2021 se recibieron 415 denuncias diarias por este tipo delito, así como el registro de 11.322 personas capturadas por este crimen.

Ante esta problemática, desde Asomóvil aseguran que técnicamente no pueden hacer más que bloquear los equipos robados y registrar su Imei en una base de datos para que no puedan activarse; sin embargo, la Policía asegura que los delincuentes logran desbloquear los aparatos y en cuestión de horas pueden venderlos para que sean habilitados sin problema.

El presidente de la Asociación de Operadores Móviles señaló que el hurto a celulares es un delito que no se va a solucionar solamente con medidas técnicas.

“Necesitamos más acción de la Policía en las fronteras y en los lugares donde se venden teléfonos de segunda o repuestos, porque allí es a donde van a parar la mayoría de estos teléfonos robados”, dijo Samuel Hoyos, presidente de Asomóvil.

Y añadió: “Esa base de datos con 47 países alrededor del mundo para que en ninguno de ellos pueda ser activado, desafortunadamente muchos de estos teléfonos van con destino a Venezuela y otros países de la región donde son activados… No obstante, si yo me conecto a una red wi-fi puedo seguir utilizándolo a pesar de que un operador me lo habilite”.

¿Qué dice la Policía Nacional ante esta situación?

Con el pedido de Asomóvil de mayor presencia de las autoridades y las impactantes cifras de hurto de celulares, la Policía Nacional aseguró que es necesaria la intervención de otras entidades para combatir este delito.

“La Policía adelanta las actividades de control, prevención, educación ciudadana y de investigación criminal, pero es necesaria también la vinculación directa de otras entidades de orden nacional, departamental, municipal y distrital de acuerdo con sus campos de acción”, dijo el coronel José Libardo Restrepo, director de investigación criminal e Interpol.

Recomendaciones para comprar celular

“Adquirir teléfonos celulares o sus partes en establecimientos autorizados y acreditados debidamente, realizando las verificaciones de legalidad respectivas, tales como la revisión del Imei en la página web”, señaló el coronel Restrepo.

Delincuentes capturados, quedan libres

Lamentablemente, este tipo de delito sigue siendo rentable para los criminales porque, a pesar de ser capturados, son puestos en libertad con el pasar de las horas; según las autoridades, esta situación se debe a que en la mayoría de los casos no hay una denuncia de la víctima.