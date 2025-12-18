Alcalde Carlos Fernando Galán rechazó petición de liberar a 11 capturados por terrorismo en Bogotá

La tensión entre el Gobierno distrital de Bogotá y algunos congresistas del Pacto Histórico escaló tras la solicitud de liberar a 11 personas capturadas y señaladas de perpetrar actos terroristas en la capital.

Alcalde Galán se refirió a la solicitud de liberar a los 11 capturados de 'Los PPP'

El alcalde Carlos Fernando Galán respondió de manera contundente, advirtiendo que no permitirá la impunidad en estos casos.

En Bogotá no vamos a permitir que quienes actúan con violencia, con terrorismo, poniendo en riesgo la vida de los ciudadanos que se movilizan en transporte público o en los vehículos, en las vías de Bogotá, queden en la impunidad", indicó el alcalde.

Los detenidos son integrantes de una organización que se autodenomina PPP y enfrentan cargos por delitos graves. Según las autoridades, "se ordenó la orden de captura y luego se legalizaron las capturas, se tramitó la imputación y se determinó la medida de aseguramiento del establecimiento carcelario por cuenta de la solidez que tiene ese proceso", explicó Galán.

La solicitud de liberación proviene de un documento emitido por la Comisión Occidental de Seguimiento y Verificación, firmado únicamente por el senador Robert Daza y el representante Alirio Uribe.

El representante Uribe justificó la petición argumentando que "la información que recibió la comisión es que estos jóvenes eran algunos líderes, algunos chicos que trabajan en los barrios, que hacen trabajo popular, trabajo social y se nos informó que iban a ser objeto de un montaje judicial".

Sin embargo, la versión de las autoridades distritales contradice esta caracterización. Los capturados estarían vinculados a 28 hechos vandálicos registrados entre 2024 y 2025.

Los delitos por los que fueron imputados los jóvenes integrantes de 'Los PPP'

Las imputaciones incluyen delitos de terrorismo, concierto para delinquir agravado, incendio agravado, porte y fabricación de explosivos, perturbación del servicio de transporte público, daño en bien ajeno y violencia contra servidor público.

Pese a la solicitud de los congresistas, las personas capturadas permanecen detenidas mientras avanza el proceso judicial. La Alcaldía de Bogotá advirtió que se vienen más capturas relacionadas con esta organización.