Alcalde de Bogotá reveló por qué despidieron a su delegada de la presidencia de Corabastos

En medio de la polémica por la elección del nuevo gerente de Corabastos, el propio alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, informó el despido de su delegada para la junta directiva de esta corporación.

Se trataría de la representación de Bogotá en la presidencia de Corabastos, quien habría sido removida de su cargo de manera irregular:

Anoche fui informado por mi delegada en la Junta Directiva de la Corporación de Abastos de Bogotá S.A. que fue removida de su cargo como presidente de la junta.

¿Por qué sacaron a la presidenta de la junta directiva de Corabastos?

De acuerdo con el alcalde Galán, las razones de la salida de su delegada tendría que ver con haber manifestado dudas en un contrato.

Por haberse opuesto a la suscripción de un contrato laboral sobre el que existen serias dudas jurídicas.

Explicó Carlos Fernando Galán que “esta es una decisión preocupante. La causa superior de todos debe ser que Corabastos sea una corporación transparente, y cualquier sospecha debe enfrentarse con determinación”.

Alcalde de Bogotá tomará acciones tras salida de la presidenta de Corabastos

En vista de las circunstancias por las que habría salido la presidenta de Corabastos de su cargo, el alcalde anunció acciones:

Estudiaremos y adoptaremos las medidas necesarias para que las autoridades conozcan y se pronuncien sobre estos hechos lamentables.

Esta polémica salida se suma al escándalo detrás de las investigaciones que adelanta la junta directiva sobre las presuntas irregularidades en los documentos del nuevo gerente de Corabastos, David Martínez.