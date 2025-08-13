Galán defendió a Bogotá de las críticas de Trump: reveló cifras para refutar polémicas declaraciones

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, respondió a las polémicas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien recientemente comparó a la capital colombiana con uno de los "peores lugares del mundo".

A través de su cuenta de X, Galán le respondió con datos y cifras contundentes, argumentando que el “mundo está mirando a Bogotá” por sus avances y aspectos positivos.

El contundente mensaje de Galán respondiéndole a Trump ha generado un gran debate en las redes sociales sobre la imagen de la ciudad en el exterior.

En 2024, más de 546 mil personas (¡medio millón de personas!) salieron de la inseguridad alimentaria severa o moderada. Con una política social seria, Bogotá sin Hambre 2.0 avanza en el propósito de que en Bogotá nadie se acueste con hambre”Galán, alcalde de Bogotá le respondió a Donald Trump.

La controversia se originó cuando Trump anunció que tomaría el control federal de la Policía de Washington D.C., argumentando que la "inseguridad está fuera de control".

En Bogotá todos los niños, sin excepción alguna, tienen acceso a alimentación escolar. Es decir que entregamos 870 mil raciones al día, y aumentamos las raciones calientes, pasando de 39% el año pasado a 44% este año

Para justificar su decisión, el expresidente nombró a ciudades como Bogotá, asegurando que la tasa de homicidios en la capital estadounidense es mucho más alta que en estos lugares que se consideran "los peores del mundo". Sin embargo, la respuesta de Galán fue rápida y directa.

En una serie de publicaciones, el alcalde de Bogotá se encargó de desmentir las afirmaciones de Trump con datos concretos.

Las razones de Galán para desmentir a Donald Trump

Galán destacó que la capital colombiana tiene el páramo más grande del planeta, que en 2024 más de 352 mil personas salieron de la pobreza, que la economía de la ciudad creció por encima del promedio nacional y que el turismo ha aumentado un 8.7% con respecto a 2023.

Gracias a programas como Jóvenes con Oportunidades, en el último trimestre móvil el desempleo cayó 5,7%. Más de 10 mil jóvenes están en trayectorias de vida a través de rutas de formación y acompañamiento para entrar al mercado laboral.

Además, el alcalde resaltó que hoy en día Bogotá cuenta con más de 1.200 frentes de obra que avanzan 1,8 veces más rápido que en la pasada administración y que el aeropuerto es el mejor de Suramérica, según Skytrax.

La respuesta de Galán respondiéndole a Trump no solo se limitó a mostrar los avances de la ciudad, sino que también incluyó un mensaje contundente: "Bogotá está lejos de ser uno de los peores lugares del mundo.

Tenemos Sumapaz, el páramo más grande del planeta y estamos rodeados por los Cerros Orientales, 2.600 metros más cerca de las estrellas".

La respuesta del alcalde fue aplaudida por muchos internautas, que vieron en sus palabras una defensa a la ciudad y a la imagen de Colombia en el mundo.