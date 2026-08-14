Ordenan audiencia para reactivar investigación contra Ricardo Roa por contratos de helicópteros

El juzgado 49 penal del circuito de Bogotá ordenó realizar una nueva audiencia para solicitar el desarchivo de una investigación penal contra Ricardo Roa y funcionarios de Ecopetrol por presunto direccionamiento en contratos de transporte de helicópteros.

La decisión se da tras una tutela presentada por el abogado Julián Quintana, representante de Helicópteros Nacionales de Colombia S.A.S. (Helicol), empresa que denunció irregularidades en la contratación.

La Fiscalía 534 Seccional había archivado la investigación en solo tres meses, una rapidez que generó sospechas sobre la suficiencia del proceso indagatorio.

Presuntas irregularidades en investigación de los helicópteros y Ricardo Roa

Según el expediente, la solicitud de desarchivo radicada el 30 de octubre de 2025 fue objeto de seis intentos fallidos de audiencia entre febrero y julio de 2026.

En cada ocasión, los juzgados de garantías devolvieron la carpeta al Centro de Servicios Judiciales por inasistencia de alguna de las partes, sin emitir una decisión de fondo.

El Juzgado 65 penal municipal con función de control de garantías, que recibió el caso en julio, suspendió una primera audiencia por cuestionamientos sobre la actuación del fiscal de apoyo sin presencia del titular.

Una segunda diligencia, programada para el 27 de julio de 2026, tampoco se realizó: el defensor de Ricardo Roa presentó una incapacidad médica por laringitis aguda.

En ese momento, el despacho dejó constancia de que la audiencia "no es susceptible de reprogramación" conforme a la Circular CO-C-022 de 2018 del Centro de Servicios Judiciales de Bogotá, que restringe la posibilidad de fijar nuevas fechas salvo en casos relacionados con libertad personal.

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La razón por la que solicitan desarchivar investigación de los helicópteros

La Procuraduría 8 Judicial II Penal apoyó la tutela, señalando que han transcurrido nueve meses desde la primera solicitud sin que se resuelva el fondo del asunto. Afirmó que el juez debió adoptar medidas para garantizar la comparecencia de las partes en lugar de devolver la actuación.

El juez que evaluó la tutela consideró que la aplicación de la circular administrativa vulneró los derechos fundamentales de acceso a la justicia y debido proceso. Ordenó inaplicar la norma interna, remitir la carpeta al Juzgado 65 de garantías y fijar una nueva audiencia en un plazo de 48 horas.

La investigación archivada involucra a ocho indiciados, entre ellos funcionarios de Ecopetrol y particulares señalados de interés indebido en la celebración de contratos.

La empresa Helicol sostiene que el proceso fue cerrado de manera irregular y sin agotar las diligencias necesarias.