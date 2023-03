Alcalde de Tarazá sobre el paro minero: "El pueblo se está muriendo de hambre"

En las últimas horas un grupo de hombres arremetió contra los soldados y prendió fuego al peaje de Tarazá. Este municipio es una de las poblaciones más afectadas por este paro de mineros y por esa razón, el alcalde Mario Eliecer Sierra habló en ‘A lo que vinimos’ con Johana Amaya.

Noticias RCN: ¿qué pasó con el servicio de agua que hasta el presidente Petro el domingo reportó?

Mario Sierra: Esta mañana del lunes no se conocía la información real de lo sucedido en las horas de la noche, porque hasta ahora llegó el parte. Hubo afectaciones en la tubería, pero fue debido a un desabastecimiento que hubo debido a unos mensajes que estaban rotando por redes sociales. Generó pánico en la comunidad y las personas comenzaron a almacenar agua y eso ocasionó un desabastecimiento.

Noticias RCN: En Tarazá, ¿quiénes están detrás de esta protesta?

M.S.: No podemos desconocer que hay una clara intención por alguno de estos que se hacen llamar manifestantes, porque la información que tenemos es que los verdaderos mineros que están concentrados en coliseo no están participando de estos actos vandálicos.

Son vándalos que aprovechan estos espacios para atacar bienes públicos y privados.

Noticias RCN: ¿cómo está la población en cuanto a alimentos, salud y colegios?

M.S.: Antes de responder, quiero hacer un llamando al Gobierno porque los que estamos en los territorios somos los que estamos sufriendo y aguantando hambre.

La palabra “inamovible” de parte y parte tiene que cambiar. Hoy ni los que tienen para comprar alimento, no lo pueden hacer porque no hay donde.

Noticias RCN: ¿cómo serán las negociaciones?

M.S.: En varias ocasiones que me he comunicado a la comunidad he sido enfático en mandarles mensajes a esta población que hoy decidió tomar las vías de violencia como herramienta.

Hoy destruyen y luego nos toca utilizar recursos propios que no contamos con ellos para repararlo que ellos dañan. Están el pueblo con el pueblo.