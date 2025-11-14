Alcalde Galán anuncia pico y placa los sábados para vehículos no matriculados en Bogotá

Junto a la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, y la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, el alcalde mayor Carlos Fernando Galán anuncio a primera hora del viernes, 14 de octubre, que los vehículos matriculados fuera de Bogotá tendrán Pico y Placa en la ciudad dos sábados al mes.

De acuerdo con el mandatario, la medida busca “incentivar que la gente que utiliza su carro en Bogotá matricule su carro en Bogotá y de esa forma contribuyan a mitigar ese impacto: el tráfico, los siniestros viales, las emisiones, el ruido, entre otros”.

Y es que, según datos de la administración Distrital, tres de cada diez carros que transitan en la ciudad, están matriculados fuera; lo que explica por qué el parque automotor fuera de Bogotá crece cuatro veces más rápido que en la ciudad.

¿Desde cuándo se aplicará la medida?

La medida, según el mandatario, empezará a aplicarse un sábado sí y un sábado no, desde el semestre entrante, que comprende los meses de enero a junio del 2026. Aunque, la fecha exacta la decidirá la Secretaría de Movilidad.

Pero no es todo, el mandatario anunció como medida adicional un incremento del 50% en el precio del Pico y Placa solidario para vehículos particulares no matriculados en la ciudad, que quieran acceder a este beneficio. Hasta que las nuevas medidas entren en vigor, el aumento seguirá siendo del 20% para vehículos con placas de otras ciudades y/o municipios.

La decisión, según el acalde, fue tomada al analizar “la evolución de la ciudad en materia de movilidad y los recursos destinados al sector”, que obligaron a la administración a “buscar alternativas para incentivar que la gente matricule sus vehículos en Bogotá”.

RELACIONADO Así quedaría el valor del Pico y Placa Solidario con el aumento para vehículos no matriculados en Bogotá

¿En qué invertirá la ciudad los recursos obtenidos con el aumento del Pico y Placa solidario para vehículos no matriculados en Bogotá?

El mandatario advirtió que “el porcentaje de participación de los vehículos nuevos matriculados en Bogotá ha caído sistemáticamente desde el año 2012. En el 2012 se matriculaban en Bogotá el 37,3% de los vehículos nuevos, en el 2024 fue apenas el 13,7% de los vehículos nuevos en todo el país ¿Esto que significa? Que el parque automotor que circula en Bogotá sigue aumentando cada año, no para de aumentar, pero los vehículos matriculados en Bogotá no han aumentado al mismo ritmo, se han reducido y tiene implicaciones graves”.

Este fenómeno ha impactado los ingresos de la ciudad, que “desde el año 2015 ha dejado de recibir por cuenta del impuesto de vehículos cerca de 1.1 billones de pesos. Son impuestos que han pagado vehículos que se matricularon fuera de Bogotá, pero que, normalmente, circulan en Bogotá. Nos preocupa por sus implicaciones para los ingresos de Bogotá y su movilidad”.

Con las nuevas medidas, se espera que la ciudad cuente con los recursos para invertir en frentes, como la semaforización, el estado de las vías, la prevención de accidentes y la acción rápida de las autoridades.