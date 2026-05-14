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Antioquia toma medidas para evitar un apagón y solicitó aumentar capacidad de Hidroituango

Teniendo en cuenta el Fenómeno de El Niño y la temporada seca que se viene, se toman medidas para evitar complicaciones en materia energética.

Noticias RCN

mayo 14 de 2026
06:05 p. m.
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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, presentó una solicitud formal ante la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para incrementar la capacidad útil del embalse de Hidroituango.

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El propósito es fortalecer la generación de electricidad frente a la llegada del fenómeno de El Niño y, en consecuencia, el riesgo de desabastecimiento energético con el peligro del apagón.

¿Cuánta capacidad tiene Hidroituango?

Antioquia aporta aproximadamente el 40 % de la energía nacional durante la temporada de lluvias, cifra que podría descender hasta el 30 % en temporada seca.

Se debe sumar que Hidroituango opera con cuatro de sus ocho turbinas disponibles. Es decir, no en su máxima capacidad, por lo que potenciar ello sería vital para los complejos tiempos que se vienen.

Rendón sostuvo que el embalse puede doblar la capacidad útil del embalse, lo cual permitiría que para la temporada de sequía haya producción de energía sin costos elevados. Esto, debido a que, durante el fenómeno, los precios pueden hasta triplicarse.

A la espera de la respuesta de la ANLA

La propuesta plantea que el incremento en la capacidad del embalse le permitiría a la planta hidroeléctrica desempeñar un papel clave ante una eventual disminución en la generación de energía.

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Las autoridades mencionaron que, por ejemplo, en lo corrido de 2025, más del 80 % de la demanda nacional fue atendida en Antioquia.

Con respecto a la solicitud, se sabe que está bajo evaluación y, dependiendo de la respuesta que brinde la ANLA, se conocerá si es viable aumentar al doble la capacidad del embalse. Para ello, se tendrán en cuenta asuntos de corte técnico y ambiental.

Es clave mencionar que los pronósticos del Ideam apuntan que hay un 90 % de probabilidad de que el fenómeno se presente en el segundo semestre.

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