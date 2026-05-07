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Advierten que motociclistas utilizan los andenes y puentes peatonales para “ahorrarse tiempo” en Bogotá

Entre 100 y 150 motorizados estarían invadiendo, por día, andenes, ciclorrutas, puentes peatonales y zonas verdes.

Noticias RCN

mayo 07 de 2026
08:45 a. m.
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En el barrio Riveras de Occidente, de la localidad de Kennedy, los peatones no tienen por dónde andar.

En diálogo con Noticias RCN, la comunidad denunció que dejó de caminar segura desde que los motociclistas empezaron a utilizar los andenes y puentes peatonales del sector para “ahorrarse camino” y algo de “tiempo”.

Como si fueran vías principales, utilizan los pasos peatonales para tomar la calle 38 sur, cerca de la Avenida Guayacanes, o la calle 34 sur.

Lo hacen a toda velocidad, a pesar de que adultos mayores y niños en edad escolar transitan el sector, de camino a sus colegios o viviendas.

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La comunidad se encuentra sometida a la voluntad de los motociclistas:

El presidente de la junta de acción comunal dijo a este noticiero que calculan “que entre 100 y 150 motos transitan desde la calle 38 sur hacia el sector de Riveras de Occidente por un puente, que es de carácter peatonal, aunque lo usen como si fuera un puente vehicular”.

Su llamado es a aplicar con contundencia las normas de tránsito y reforzar la presencia de agentes en el sector. Y no es para menos. De acuerdo con las autoridades, durante el 2025 y lo que va de 2026, se aplicaron 20.000 comparendos, tipo D05, por la invasión de andenes, ciclorrutas, puentes peatonales o zonas verdes.

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La falta de control ha generado roces entre la comunidad y los motorizados:

Hasta no encontrar una solución, el presidente de la junta advirtió que podrían seguirse registrando inconvenientes, que ponen en riesgo la vida y seguridad de los habitantes.

Según dijo, los motorizados “pasan a toda velocidad, por cuadras residenciales o andenes para salir a la calle principal, que es la 34 sur (…) los riesgos van desde, obviamente, atropellamientos, hasta riñas, debido a que la misma comunidad les pide que, si van a pasar, al menos bajen la velocidad y ya hemos tenido casos, incluso, de enfrentamientos y riñas entre los motociclistas y la misma comunidad”.

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