Alcalde Galán promoverá una reforma al Código Penal: "De 100 capturados, 94 quedan libres"

En los últimos días, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ha mostrado su inconformidad con el sistema de justicia en Colombia, luego de que varios delincuentes que fueron capturados en flagrancia por parte de las autoridades, terminaron quedando en libertad por decisión de los jueces.

Esto ha llevado a que el mandatario busque alternativas más contundentes. Promoverá una reforma al Código Penal, asegurando que lo que busca es que si una persona llega a poner en peligro otra vida por medio de la violencia, sea suficiente para determinar una medida de aseguramiento.

La raíz del problema, según el alcalde Galán

En diálogo con la Revista Semana, el mandatario local explicó que tras conversar con los altos mandos de la Policía, se llegó a la conclusión que de cada 100 personas que son capturadas en flagrancia en la ciudad de Bogotá, 94 de ellas quedan en libertad.

"Se siente una bicicleta estática, capturan y capturan, pero como salen libres, es muy probable que sigan cometiendo delitos", indicó, señalando que estas decisiones no son mala práctica de los jueces, sino que el Código Penal establece una serie de elementos que se deben considerar.

"Por ejemplo, si es un delito donde no hubo violencia contra la persona o se robaron algo pequeño, eso es excarcelable; salen libres. Si por ejemplo, utilizan un arma para amenazar, eso es considerado por hurto y no por la violencia", comentó.

La reforma que plantea el alcalde de Bogotá

La propuesta de Galán consiste en que, si en los casos donde se presentan capturas hubo violencia, esas personas no puedan salir libres. "Tiene que quedar detenida, si puso en peligro la vida de una persona, eso debería ser suficiente para que termine 'guardado'".

Señaló que hay varios elementos que van a presentar para la discusión de esta reforma, sin definir todavía cómo será presentada ante el Congreso de la República para su eventual aprobación. "Si hay violencia, debe ser suficiente para que esa persona termine con medida de aseguramiento".

Además, tocó algunos puntos como la reincidencia, la cual debería ser considerada debido a que los delincuentes no ven consecuencias reales cuando quedan en libertad por cometer delitos de menor envergadura.