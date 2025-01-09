CANAL RCN
Colombia

Alcalde Galán retiró la reforma tributaria distrital que presentó en el Concejo de Bogotá

El Gobierno distrital afirmó que insistirá en su aprobación con diálogo técnico.

Foto: Alcaldía de Bogotá

Noticias RCN

septiembre 01 de 2025
09:13 p. m.
El alcalde mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anunció el lunes 1 de septiembre el retiro oficial del Proyecto de Acuerdo No. 767, conocido como la reforma tributaria distrital.

Aunque la propuesta generó controversia, la administración distrital informó que será presentada nuevamente ante el Concejo de Bogotá el miércoles 10 de este mes, en el marco de las sesiones extraordinarias.

Respecto a esta decisión, la secretaria de Hacienda, Ana María Cadena, señaló que la ciudad necesita una estructura tributaria más sencilla y progresiva.

Concejales de Bogotá rechazaron la reforma tributaria de Galán

“Una reforma que asfixiaba aún más el sector productivo, que le daba duro al que se ha esforzado por hacer empresa, y que creaba también un nuevo impuesto. Una reforma tributaria que parecía hecha por Petro. No era ni progresiva ni equitativa”, expresó en su cuenta de X la concejal del Centro Democrático, Diana Diago.

La reforma fue rechazada desde varias orillas políticas del Concejo de Bogotá. Por su parte, el concejal del Partido Verde, Julián Sastoque, dijo “afortunadamente el Alcalde, que se vió enredado en el trámite, decidió retirarla. Una reforma que le subía impuestos a las matrículas en universidades, a la distribución del gas o hasta la producción de comida para mascotas, a las peluquerías, además de un nuevo impuesto, era insostenible".

Alcaldía de Bogotá presentará una nueva reforma la próxima semana

“Bogotá necesita una estructura tributaria más simple y progresiva que incentive la inversión y genere empleo. Estas discusiones nunca son fáciles, pero la ciudad merece que en el Concejo se discuta este proyecto. Hemos avanzado en conversaciones con gremios y con concejales. Seguiremos avanzando”, indicó

La secretaria de Hacienda anunció que la próxima semana la administración volverá a radicar el Acuerdo para la equidad y la inversión, un proyecto que plantea reducir el ICA al 68 % de los contribuyentes y el impuesto predial al 55 % de los hogares de los estratos 1, 2 y 3. Expresó además su confianza en que se logrará la mejor versión de esta iniciativa para la ciudad.

