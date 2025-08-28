Alcalde Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales en Bogotá

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, reveló este 28 de agosto que por instrucción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ordenaron la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales de la ciudad.

RELACIONADO Alcalde Galán se pronuncia sobre grave situación de basuras en Bogotá y toma medidas

Según expresó el secretario de Gobierno, la decisión hace parte de garantizar la transparencia en la gerencia pública y permitirá hacer una evaluación permanente a la gestión distrital.

“Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, afirmó el secretario.

Las denuncias por irregularidades en localidades de Bogotá

Desde el Concejo de Bogotá señalaron que esta es una medida que se exigió desde hace meses tras las múltiples denuncias por presunta corrupción e irregularidades en varias localidades de la capital.

Según la concejal Diana Diago, las alcaldías locales son “ruedas sueltas” y se convirtieron en “cajas menores para satisfacer intereses de unos cuantos. Ha faltado firmeza y determinación para acabar con las prácticas politiqueras de antaño”.

Al respecto, el concejal Daniel Briceño dijo que “las alcaldías locales están secuestradas por políticos y clanes de contratistas que no les importa el beneficio de los ciudadanos. Ojalá el alcalde Galán cambie a todos los alcaldes que hemos denunciado”.

El informe de la Contraloría sobre la contratación en localidades de Bogotá

La Contraloría Distrital presentó un informe a inicios de 2025 en el que muestra los hallazgos clave sobre la contratación en varias localidades. El ente de control configuró 66 hallazgos por 9.390 millones de pesos debido a irregularidades en la contratación en los Fondos de Desarrollo Local (FDL) de diecisiete alcaldías locales entre 2020 y 2023.

RELACIONADO Bogotá será el epicentro de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad 2025

“Los hallazgos de mayor cuantía se registraron en la localidad de Santa Fe, por 1.935 millones de pesos, debido a irregularidades en la construcción de la futura sede de la Alcaldía Local, entre otros; seguida de la localidad de Bosa, por 1.859 millones de pesos, por omisiones en la gestión de cobro de multas derivadas de irregularidades en la ejecución y supervisión contractual; y Ciudad Bolívar, por 972 millones de pesos, por problemas con los contratos de obra pública”, informó el ente de control en febrero de este año.