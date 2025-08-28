CANAL RCN
Colombia

Alcalde Galán pidió la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales en Bogotá

Así lo reveló el secretario distrital de Bogotá como una medida para garantizar la transparencia.

Carlos Fernando Galán
Foto: AFP

Noticias RCN

agosto 28 de 2025
04:43 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero Ardila, reveló este 28 de agosto que por instrucción del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, ordenaron la renuncia protocolaria de los 20 alcaldes locales de la ciudad.

Alcalde Galán se pronuncia sobre grave situación de basuras en Bogotá y toma medidas
RELACIONADO

Alcalde Galán se pronuncia sobre grave situación de basuras en Bogotá y toma medidas

Según expresó el secretario de Gobierno, la decisión hace parte de garantizar la transparencia en la gerencia pública y permitirá hacer una evaluación permanente a la gestión distrital.

“Las alcaldías locales deben gobernar lo cotidiano de manera transparente, eficiente y con resultados”, afirmó el secretario.

Las denuncias por irregularidades en localidades de Bogotá

Desde el Concejo de Bogotá señalaron que esta es una medida que se exigió desde hace meses tras las múltiples denuncias por presunta corrupción e irregularidades en varias localidades de la capital.

Según la concejal Diana Diago, las alcaldías locales son “ruedas sueltas” y se convirtieron en “cajas menores para satisfacer intereses de unos cuantos. Ha faltado firmeza y determinación para acabar con las prácticas politiqueras de antaño”.

Al respecto, el concejal Daniel Briceño dijo que “las alcaldías locales están secuestradas por políticos y clanes de contratistas que no les importa el beneficio de los ciudadanos. Ojalá el alcalde Galán cambie a todos los alcaldes que hemos denunciado”.

El informe de la Contraloría sobre la contratación en localidades de Bogotá

La Contraloría Distrital presentó un informe a inicios de 2025 en el que muestra los hallazgos clave sobre la contratación en varias localidades. El ente de control configuró 66 hallazgos por 9.390 millones de pesos debido a irregularidades en la contratación en los Fondos de Desarrollo Local (FDL) de diecisiete alcaldías locales entre 2020 y 2023.

Bogotá será el epicentro de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad 2025
RELACIONADO

Bogotá será el epicentro de la primera Bienal Internacional de Arte y Ciudad 2025

“Los hallazgos de mayor cuantía se registraron en la localidad de Santa Fe, por 1.935 millones de pesos, debido a irregularidades en la construcción de la futura sede de la Alcaldía Local, entre otros; seguida de la localidad de Bosa, por 1.859 millones de pesos, por omisiones en la gestión de cobro de multas derivadas de irregularidades en la ejecución y supervisión contractual; y Ciudad Bolívar, por 972 millones de pesos, por problemas con los contratos de obra pública”, informó el ente de control en febrero de este año.

Violento atraco en famoso bar de Bogotá: cuatro ladrones en moto se llevaron todo
RELACIONADO

Violento atraco en famoso bar de Bogotá: cuatro ladrones en moto se llevaron todo

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Ejército Nacional

Emboscada del frente 36 de las disidencias deja un militar muerto en Antioquia

Clan del Golfo

Cayó 'El Indio', jefe de sicarios del Clan del Golfo en Meta: videos muestran la brutalidad de sus crímenes

Policía Nacional

VIDEO | Control acabó en fuerte pelea: motociclistas la protagonizaron y hubo medidas

Otras Noticias

La casa de los famosos

Inesperado: Andrés Altafulla hizo fuerte revelación sobre su relación con Karina García

En una reciente entrevista, Andrés Altafulla habló sin filtros de su relación con Karina García. Descubra qué dijo.

Turismo

Colombia tendrá nuevo aeropuerto en una zona muy turística: esto se sabe

El Gobierno Nacional aprobó la licitación para la construcción de este aeropuerto.

Venezuela

Portavoz de la Casa Blanca dijo que Nicolás Maduro "es un fugitivo"

Egan Bernal

Las palabras de Egan Bernal que ilusionan a Colombia en plena Vuelta a España

Salud mental

Científicos revelan hábitos que podrían hacer más felices a los jóvenes