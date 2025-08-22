Concejo de Bogotá rindió sentido homenaje a Miguel Uribe Turbay

Desde las 7:30 de la mañana, el Concejo de Bogotá se reunió para rendir un homenaje a la vida y legado del senador Miguel Uribe Turbay, fallecido el pasado 11 de agosto tras el atentado que sufrió el 7 de junio en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón.

Con la presencia de Miguel Uribe Londoño, padre del senador fallecido, se realizó un encuentro de fe en el recinto Los Comuneros y un acto solemne en el Salón Presidentes, lugar donde los concejales del Centro Democrático develaron la placa conmemorativa en honor a Uribe Turbay, quien fue concejal de Bogotá entre 2012 y 2015, y fue el presidente de la Corporación en 2014.

La calle y estación del metro en honor a Miguel Uribe

Además de los actos conmemorativos, la bancada del Centro Democrático tiene contemplada una iniciativa desde el Concejo de Bogotá que busca varios actos de reconocimiento a la memoria del senador en la capital colombiana, como un monumento en el Cementerio Central, la designación de la Avenida Calle 34 con su nombre, el nombramiento de una sede educativa del Distrito, la designación de una estación de la red de metro y el renombramiento del Parque El Golfito.

Esta iniciativa avanzó en el Concejo luego de aprobarse este 21 de agosto en la Comisión de Gobierno.

Durante las intervenciones de los concejales, hicieron énfasis en la importancia de la memoria histórica y de esta manera garantizar que los hechos de violencia política en Colombia no se repitan.

“Hoy repito las palabras de Miguel cuando decía: Colombia tiene futuro, y sí que lo tiene. Es nuestro deber trabajar por nuestra patria, sacarla adelante, con decencia, que hoy se perdió en la política y en el país. Dios bendiga a nuestra patria, Dios bendiga a su familia y le dé mucha fortaleza, porque perdieron un esposo, un papá y un hijo, pero aquí estamos convencidos de que Colombia tiene futuro”, expresó la concejal del Centro Democrático, Diana Diago.

La visita de Álvaro Uribe a la tumba de Miguel Uribe

Por su parte, el expresidente Álvaro Uribe visitará este sábado 23 de agosto el Cementerio Central de Bogotá donde reposan las honras fúnebres del senador Miguel Uribe Turbay. El evento está contemplado sobre las 10:00 de la mañana y luego se trasladará al parque El Golfito, en el barrio Modelia, para rendirle un homenaje al fallecido.