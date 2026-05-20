Caso Yulixa Toloza: alcalde Galán anuncia medidas contra centros estéticos clandestinos

El caso de Yulixa Toloza tuvo un desenlace trágico. Tras casi una semana desde que desapareció, se encontró su cuerpo entre los municipios de Anapoima y Apulo, Cundinamarca.

Paralelamente, dos implicados fueron capturados en Cúcuta y los otros tres, incluyendo a la dueña del centro estético Beauty Láser de Venecia, fueron ubicados en Venezuela y están a la espera de la extradición.

El rechazo del alcalde

Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, habló con Noticias RCN sobre la investigación y las medidas que se toman contra estos centros estéticos llamados ‘de garaje’.

“Rechazo esto (…) El hecho de que unas personas que no tenían la capacidad de hacer este tipo de procedimientos lo hicieran. Además, que no la llevaran para que fuera atendida y luego hacer lo que hicieron, es realmente algo terrible”, declaró.

El mandatario sostuvo que desde el Distrito se han fortalecido las labores para evitar que lugares no autorizados e ilegales sigan causando daño con más de 1.500 visitas y 800 operativos. Estas acciones parten del trabajo articulado entre la Secretaría de Salud y la Policía.

De igual forma, le hizo un llamado a la ciudadanía a revisar que, al momento de practicarse una cirugía de esta índole, se revise en las páginas oficiales la autorización. Si el lugar no lo tiene, lo mejor es denunciar.

¿Cómo fue la búsqueda de Toloza?

En las últimas horas, se conoció que Beauty Láser tendría otra sede en el norte de Bogotá. Frente a esto, Galán indicó que podría ser el local que se selló en el fin de semana reciente.

“Tenemos la información de una mujer que alertó a las 4:00 a.m. Este caso fue una llamada al 123 el miércoles 13 de mayo a las 9:14 p.m. cuando una amiga de Yulixa manifestó que fue a visitarla para entregarle una ropa y le dijeron que ya no estaba. Los vecinos manifestaron que la habrían llevado a Meissen y se activó el procedimiento de búsqueda”, detalló el mandatario sobre las acciones que se tomaron.

Por último, afirmó que desde la Alcaldía de Bogotá se apoyará el proceso de extradición para que paguen por el crimen y destacó la celeridad en la investigación.