A bala atacaron dos vehículos recolectores de basura en Popayán: conductores se salvaron de milagro

En las últimas horas, un nuevo hecho violento sacudió a Popayán luego de que delincuentes dispararan contra dos camiones de aseo que transportaban residuos hacia el relleno sanitario.

Las cabinas de los vehículos terminaron impactadas por los proyectiles.

Los camiones, uno perteneciente a la ciudad de Popayán y otro procedente del municipio de Morales, transportaban desperdicios hacia el lugar de disposición final cuando fueron interceptados por delincuentes armados que, sin realizar advertencias previas, abrieron fuego contra los vehículos.

Operarios se salvaron de las balas de milagro

En medio de la balacera, los hombres que iban en los camiones reaccionaron rápidamente para intentar protegerse. Tanto los conductores como los operarios de aseo se resguardaron en la parte de carga de los camiones mientras los disparos impactaban las cabinas de los automotores.

El ataque generó momentos de pánico entre quienes realizaban la jornada de recolección de residuos, pues los proyectiles alcanzaron varias partes de los vehículos y por poco terminan causando una tragedia.

Pese a la gravedad del hecho, lograron salir ilesos. La rápida reacción de los trabajadores fue determinante para evitar víctimas fatales o personas heridas durante el atentado.

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Ataques contra vehículos de aseo se repiten

Este no es el primer hecho violento contra vehículos de la empresa de aseo de Popayán. En el último mes, otros dos automotores recolectores fueron incendiados en hechos que también causaron preocupación entre las autoridades y la comunidad.

La repetición de estos ataques ha incrementado el temor entre los trabajadores encargados de la recolección de residuos, quienes diariamente recorren diferentes sectores para garantizar la prestación del servicio público.

Los atentados también generan preocupación por las posibles afectaciones en la operación de recolección y disposición de basuras en la región, especialmente cuando los vehículos deben movilizarse hacia el relleno sanitario Los Picachos.

Según la información conocida, detrás de estos ataques habría presiones relacionadas con extorsiones. Cerca de los vehículos atacados fue dejado un panfleto atribuido al ELN, en el que se haría referencia al no pago de exigencias económicas.

Esa hipótesis es ahora materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer quiénes son los responsables de las acciones violentas contra la empresa de aseo y sus trabajadores.