Alcalde y secretario de Seguridad de Medellín responden a Petro tras comparar a gestores con “paras”

El martes se registraron desordenes en Medellín en medio de las protestas propalestina, en las que varios gestores operativos fueron atacados con pintura y golpeados en la avenida El Poblado.

Videos, que circulan en redes sociales, dan cuenta de los enfrentamientos entre funcionarios y manifestantes, cuando un trabajador de chaleco azul trató de retirar la bandera de Estados Unidos con imágenes de Trump y Netanyahu que encapuchados rodeaban con intenciones desconocidas.

El presidente Petro informó que una comisión viajaría a Medellín para verificar lo ocurrido y comparó a los funcionarios que intervinieron en los desordenes con paramilitares.

Alcalde respondió con contundencia:

En respuesta, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez alertó a los habitantes de la capital antioqueña sobre la supuesta intervención de Petro en las decisiones de la ciudad. Según dijo:

“Con la excusa de lo ocurrido durante la jornada de violencia y vandalismo que generaron sus amigos. Crearán una comisión a nivel nacional para presionarnos y que no podamos defender a nuestra gente y a nuestra ciudad de los violentos que ellos mismo mandan.

Y advirtió que fue necesario el uso de la fuerza porque familias con niños eran intimidadas en un restaurante cercano “por los amigos de Petro. Su odio por Antioquía, Medellín y nuestra gente no tiene límites. Resistiremos y Colombia y Medellín saldrán adelante”.

El presidente se refirió a la alerta de Fico en su cuenta de la red social X, argumentando que “la misión internacional y la veeduría de derechos humanos irá a Medellín y verificaremos los hechos. Su lenguaje grosero con la presidencia no me importa. En Medellín se aplica la ley y la Constitución”.

Y, a pesar de que llamó a que otras personas se sumen a nuevas manifestaciones propalestina, con todo y la firma del acuerdo del plan de paz entre Israel y Hamás, insistió en que no ha mandado “a hacer marchas a menos que sean para dialogar con la Presidencia. El derecho a reunión se respeta, y si hay una parapolicía rompiendo violentamente ese derecho, se investigará penalmente”.

En Medellín se preguntan qué de malo tiene proteger la ciudad:

Sobre el tema, el secretario de seguridad, Manuel villa, explicó que “durante más de dos horas, nuestros gestores intentaron contener la situación sin responder con violencia, mientras eran golpeados y les lanzaban objetos y pintura”.

La Defensoría documentó las agresiones contra gestores que no estaban armados y que, en sus palabras, no pueden ser comparados con paramilitares:

“Quiero rechazar categóricamente que pretendan vincular a nuestros gestores con estructuras ilegales o calificarlos como paramilitares (…) ¿Qué de malo tiene evitar que se quemen las coas? ¿Qué de malo tiene evitar que rompan vidrios? ¿Qué de malo tiene evitar que se vandalice la ciudad?”.