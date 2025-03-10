Galán le pide a Petro aclarar si está de acuerdo con el vandalismo tras destrozos durante manifestación propalestina

Con los vidrios rotos y mensajes contra la Policía amaneció el Comando de Atención Inmediata (CAI) de la calle 72, en Bogotá, luego de que manifestantes propalestina vandalizaran la estructura y otros edificios del sector, en la tarde del jueves, 2 de octubre.

De acuerdo con el alcalde, Carlos Fernando Galán, gestores de diálogo trataron de mantener la manifestación bajo un ambiente pacífico, pero, algunas personas decidieron ignoraros y generar destrozos, que sembraron caos y pánico en la ciudad:

“Algunos encapuchados intentaron sembrar el miedo, el caos, la violencia y la destrucción en Bogotá. Algunos se preguntan ¿Qué pasó que no actuaron? Sí actuamos. A las 4:39 p.m., una vez los gestores de diálogo en terreno determinaron que estaba agotadas las instancias de diálogo, le di la instrucción a la Policía Metropolitana, a la Fuerza Pública, que entrara y, por medio de la fuerza, restableciera el orden en este punto”.

De acuerdo con el mandatario, “es obligación de los gestores, y nuestra, actuar según el protocolo. Y es obligación de la Policía atender y cumplir con las obligaciones que se imparten desde la Alcaldía”.

Pero advierte que el mensaje es confuso cuando, desde el Gobierno Nacional, parecen alentar la protesta “desmedida”, que se aleja de manifestaciones pacíficas y bien orientadas.

Alcalde Galán le pidió al presidente que se pronuncie para poner un alto a actos violentos en la ciudad:

Desconcertado por la posición del Gobierno frente a las manifestaciones, con destrozos, por la causa Palestina en Bogotá, el mandatario se dirigió al presidente y le pidió aclarar su postura para poner un alto a los actos de violencia contra instituciones y privados en la ciudad.

“Quiero aprovechar esto para hacerle una pregunta clara y directa al presidente de la República y al Gobierno, porque esas manifestaciones, de las que se derivaron hechos de violencia por parte de algunos de os asistentes fueron apoyadas por el presidente, por exministros de su Gobierno y, al parecer, por un contratista de la Presidencia de la República”, señaló.

Y es que, días antes, en la denominada zona T, encapuchados grafitearon las paredes de edificios residenciales, comercios y paraderos del transporte público con mensajes de apoyo a la causa palestina. En palabras del alcalde:

“Es importante que el presidente y el Gobierno le digan al país y a Bogotá ¿Están de acuerdo, sí o no, con los hechos de violencia (en manifestaciones), con los disturbios, con la destrucción, con el vandalismo? Tienen que ser claros, porque no podemos permitir que la institucionalidad no sea clara con la violencia. Tenemos que rechazarla todos y es importante que esté claro para la Fuerza Pública y para los colombianos cuál es la posición del Gobierno frente al vandalismo, la destrucción y el intento por generar caos”.

¿Ya hay respuesta de Petro?

Aunque no de manera directa al mensaje de Galán, el residente Petro se refirió a las protestas proplaestina en Bolinia, Italia, y no parecía verse apenado por los destrozos o complicaciones en las grandes ciudades de occidentes:

"La solidaridad humana es la fuerza que la humanidad viva en el planeta. En Colombia todo gesto de solidaridad entre pueblos, la prensa tradicional lo sataniza. ¡Mamola! Solidarizarse no es un crimen", sentenció.