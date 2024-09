"Al país lo sacamos adelante desde las regiones": alcaldes de las principales ciudades hablaron con Noticias RCN

En el Congreso de Fenalco se encontraron los alcaldes de las cinco ciudades más importantes del país. Carlos Fernando Galán, Federico Gutiérrez, Alejandro Eder, Alex Char y Dumek Turbay hicieron parte del panel “La Visión Del Futuro De Colombia Desde Las Ciudades Capitales”.

Hasta allí llegó nuestro director de Noticias RCN, José Manuel Acevedo, quien moderó el encuentro y tuvo una conversación cercana con los mandatarios de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena sobre los logros y retos de sus administraciones, la relación con el Gobierno Nacional y el trabajo desde las regiones.

Han pasado nueve meses y les quiero hacer una pregunta muy concreta, ¿cuál logro destacan de cada una de las administraciones que tienen? ¿Y qué cosa se les está quedando por ahí entre el tintero?

Alejandro Eder: Nosotros, recuperando la esperanza en Cali, recuperando esa fe que se puede manejar lo público bien, tenemos la ciudad en obra, 28 frentes arreglando vías, recuperando la seguridad, pero ahora lo que necesitamos para dar ese salto estratégico es los recursos para poder invertir en la gente.

Nos hace falta plata, no nos hacen falta proyectos, pero ya lo estamos gestionando.

Dumek Turbay: Estamos cambiando radicalmente el turismo que llega a la ciudad. Nada que ver con el turismo sexual; ahora es el turismo sostenible y el turismo de calidad. Nos falta mejorar la seguridad.

Carlos Fernando Galán: El metro. Hemos defendido el metro, el proyecto ya va en 38%, este mes va seguramente a llegar a más del 39%, tenemos 700 frentes de obra en Bogotá, pero ese es el principal, lo hemos defendido y lo vamos a sacar adelante.

Damos muchos golpes en seguridad, hemos logrado capturar una cantidad de gente, pero tenemos un reto todavía en seguridad complejo y tenemos que ser cada vez más eficaces en desmontar esas bandas que afectan tanto la seguridad de los bogotanos.

Alex Char: Sin duda, la obra de gobierno que más está impactando los barrios son los mejoramientos de vivienda. Cómo cambia un hogar cuando se le mejora, cuando a la gente se le entrega dignidad, una cocina donde se puedan preparar los alimentos, un baño donde puedan hacer su necesidad y bañarse, pero sin duda el punto negro, yo creo que de todas las capitales en Colombia es la seguridad.

Hemos hecho, como decía nuestro alcalde de Bogotá, muchos avances, hemos dado muchos golpes, pero parece infinita la cantidad de bandidos que están llegando a través de las bandas a cooptar nuestras ciudades y nuestra seguridad. Entonces estamos trabajando y yo creo que tendremos buenas noticias pronto.

Federico Gutiérrez: No se le olvide que al país lo sacamos adelante desde las regiones, vamos mejorando mucho en la ciudad, recuperamos la confianza, se acabó la peleadera entre sector público, privado y universidad, estamos todos enfocados, se acabó la corrupción fundamental, transparencia, confianza, las obras ya se están haciendo, la tasa de homicidio es más baja de los últimos 40 años, estamos por debajo de tasas de homicidios de ciudades como Washington, como Chicago, inclusive muchas otras de Estados Unidos, muchas de América Latina.

Los retos son grandes y volvió la inversión social. Pero la insistencia mía más importante es ¿cómo desde estas ciudades y desde estas regiones damos un mensaje de esperanza al país de que Colombia lo sacamos adelante desde la región?

¿Se hablan entre ustedes todo el tiempo o cómo es esa comunicación?

Todos: Sí, bastante.

Federico Gutiérrez: Una cosa es que el tema de nosotros no es el presidente ni el Gobierno Nacional: el tema de nosotros es cómo sacamos adelante nuestras ciudades y cómo le aportamos al país. Ojalá tuviéramos un Gobierno Nacional que mirara hacia las regiones, que mirara con cariño justamente a la gente. Si eso no está, nosotros tenemos muy claro que igual vamos a seguir trabajando y estamos haciendo la tarea entre todos, pero sí, hablamos mucho.

Alejandro Eder: Nosotros hablamos también de cómo aprovechar las experiencias de las otras ciudades para mejorar la vida de los caleños. Entonces, por ejemplo, yo estoy aquí hoy con mi secretaria de Vivienda, con la secretaria de Desarrollo Económico. En este momento está en Medellín mi grupo de la EDRU y de la Unidad de Gestión de Riesgo. La Secretaría de Cultura de Cali ya está trabajando con la Secretaría de Cultura de Bogotá para que hagamos intercambios. Y con el alcalde de Dumek y Cartagena vamos a hermanar al barrio Getsemaní con el barrio Obrero para fomentar el desarrollo turístico en el Obrero.

Entonces, como bien dice Fico, nosotros no estamos enfocados en pelear, estamos enfocados en resolver los problemas de los ciudadanos, en sacar este país adelante.

¿Qué le puede enseñar el Caribe a las otras ciudades? ¿Qué le puede enseñar Barranquilla al resto de ciudades?

Alex Char: Trabajo en equipo, aquí hay una hermandad, diría, total con los alcaldes de las capitales y con los gobernadores de todo el Caribe y nos comunicamos hasta abajo del agua. Entendemos la problemática y es la misma.

Barranquilla está rodeada de agua. Muchos años atrás nos vimos que teníamos una ciénaga, un río, un mar frente y hoy estamos haciendo una transformación grandísima para un turismo aviario, para una ciénaga y un malecón que permiten ver, cuidar y apreciar el río. Y ahora Barranquilla tiene playa también. Pronto la inauguraremos.

¿Qué le puede enseñar Cartagena también al resto de ciudades?

Dumek Turbay: La resiliencia, el aguante, hemos sido heroicos durante toda la historia. Cartagena jugó un papel fundamental en la epopeya libertaria, en la fundación de esta República y desde aquí estamos diciendo que nos resistimos a que el país se nos salga de las manos y de las regiones, como dice Fico. Tenemos que recomponer las cosas y lo estamos haciendo.

¿Cómo les ha ido con el Gobierno Nacional y qué mensaje le mandan al presidente Gustavo Petro?

Carlos Fernando Galán: ¿Cómo nos ha ido en Bogotá? Ha sido difícil, muy difícil con el Gobierno Nacional, hay que decirlo. Y Bogotá tal vez tiene una particularidad, además de lo que seguramente están enfrentando mis compañeros de panel hoy, y es que el presidente de la República fue alcalde de Bogotá. Aquí también hay que entender que cada uno tiene responsabilidades y competencias. Y como dicen, cada loro en su estaca. El Gobierno tiene sus responsabilidades, cumpla lo que le corresponde y déjenos a nosotros cumplir lo que nos corresponde sin entrometerse en los temas que nos corresponden a nosotros.

Alejandro Eder: En Cali hemos tenido una situación especial, digámoslo así. Cali es una ciudad que viene muy golpeada y yo de entrada me propuse y le propuse a mi equipo en enfocarnos en sacar a Cali adelante. Yo tengo diferencias ideológicas profundas con el actual Gobierno, pero yo estoy seguro de que, si uno pone el foco en resolver los problemas, los puede ir resolviendo.

En el Valle y en el Cauca, como en el resto del país, vivimos de cerca lo que es el terrorismo en Colombia hoy en día. Hoy esos grupos están más fortalecidos que nunca. Y yo quiero ser contundente en lo que he dicho desde hace ya varios años. Cualquier iniciativa de paz tiene que ir acompañada de una política de seguridad contundente, pero necesitamos que eso se mantenga y no solo en nuestra región, sino que se haga por todo el país, porque de lo contrario se nos va a crecer este monstruo y va a ser mucho más difícil controlarlo más adelante.

Dumek Turbay: En la visita número 13 del presidente de Cartagena, ni me llamó, ni me invitó a la casa de huéspedes. Ahí dije, aquí no hay nada que hacer. Y mucho más cuando en un tema como la energía, el presidente va a un barrio popular de la ciudad de Cartagena solo y habla de energía. Digo, es un tema que padecemos. Alex y yo hemos hablado mucho de eso.

Entonces ya dije, bueno, ya no me quieren ver. Entonces llegué a la conclusión, de que el presidente debe tener una lista donde tiene los gobernantes cercanos y los no cercanos. Entonces yo estoy en la columna de los no cercanos. Nosotros vamos a estar muy pendientes y vamos a ser respetuosos de la autoridad del Gobierno Nacional y hay muchos temas que dependen en gran medida de su decisión.

Y la ñapa es la vicepresidenta. La vicepresidenta ha sido también descortés con nosotros. Ella está caminando los barrios de Cartagena ofreciendo proyectos, iniciativas del Ministerio de la Igualdad y no tiene en cuenta las metas, los planes, los objetivos que no hemos planteado en el Plan de Desarrollo. Y por una acción legal vamos a exigirle que vaya e invierta, pero que tenga consideración y respeto por las autoridades locales.

RELACIONADO Las gobernadoras de Tolima y Meta le hablan duro al Gobierno Nacional

Federico Gutiérrez: Hoy en Colombia no hay paz total. Lo que hay es una entrega total del territorio a las estructuras criminales. Este Gobierno le entregó el territorio a la criminalidad, y si usted gana las elecciones en los territorios, justamente con la ayuda de las estructuras criminales, termina gobernando para ellos.

Eso es lo que terminó haciendo el Gobierno Nacional. Y es el peor error que se ha cometido en muchos años porque recuperar el país nos va a costar. Lo vamos a lograr, pero nos va a costar. Al mismo tiempo que fortalecieron al ELN, a disidencias de las Farc, a Clan del Golfo y a cuanta estructura criminal existe en Colombia, desfortalecieron a nuestras Fuerzas Militares, a nuestro Ejército y a nuestra Policía. La gran preocupación aquí tiene que ser cómo no perder el país en los territorios. Cómo no perder el país en esos territorios estratégicos. Cómo entender que hay que apoyar a la Fuerza Pública.

Alex Char: Yo no me ocupo el día pensando si el Gobierno me da o no me da, o si alcanza o no alcanza. Nosotros estamos enfocados en las necesidades de nuestra gente. Esto se saca adelante entre todos. Y yo le pedía al sector emprendimiento, al sector empresarial, que nos ayudaran en esta tarea. Porque yo creo que ustedes sienten día a día lo que está pasando en las calles.

Si ustedes nos ayudaran en emplear a la gente, tuviéramos menos problemas en la calle. Yo soy una persona muy positiva. Y en medio de las dificultades que podamos tener con relaciones con gobiernos, que somos de izquierda, somos de centro, somos de derecha, yo creo que esta es la misma Colombia y esa que todos los que estamos aquí y amamos. Yo creo que esto lo sacamos adelante entre todos.