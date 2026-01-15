Distrito da anuncio de última hora sobre cupos en jardines infantiles: mamás y papás pendientes

En las últimas horas, la Alcaldía de Bogotá informó que las inscripciones para jardines infantiles y atención a la primera infancia están abiertas. Mamás y papás estaban esperando el anuncio.

Para este 2026, están disponibles 10.586 cupos en las 360 unidades operativas de Bogotá (incluyendo cuatro en zona rural). El llamado para las familias es realizar el procedimiento lo más pronto posible.

¿Cómo obtener un cupo?

El punto de partida es la inscripción del formulario, el cual aparece en la página de la Alcaldía a través de un enlace.

La validación del cupo comienza con la verificación. Dependiendo de la edad del menor, se calcula el nivel al que corresponde. Acto seguido, se selecciona la localidad y jardín, acorde a la cercanía del hogar.

Con esa información, el software automáticamente arrojará la cantidad de cupos disponibles para ese jardín. Los acudientes solamente tendrán que completar el resto del formulario, ya sea por este canal o de forma presencial.

El siguiente paso queda en manos de la Subdirección para la Infancia, la cual es la encargada de contactar y orientar a los potenciales participantes. Tras esto, será cuestión de tiempo para que la niña o niño asista. El trámite no tiene costo.

Preocupantes hallazgos fiscales

Otro asunto importante fue el control fiscal realizado por la Contraloría al sector educación en Bogotá. Hubo tres hallazgos por presunta incidencia fiscal, casi de 11 mil millones de pesos.

En el colegio Boitá de Kennedy hubo un supuesto sobrecosto por 7.806 millones de pesos ocasionado por incumplimientos en las obligaciones y diseños de consultoría, entre otros procesos. Sumándole el patrimonio público afectado, la pérdida económica se cerró en $9.032 millones.

Frente al PAE, se detectó el detrimento por $1.863 millones. La razón radicó en la reducción de los trabajadores. El último hallazgo se relacionó con un contrato para mejorar la infraestructura del Colegio Procables.