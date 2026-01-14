Esta es la fecha para el primer día sin carro y sin moto de 2026 en Bogotá, según decreto vigente

La jornada del día sin Carro y sin moto en Bogotá es una de las medidas de movilidad más relevantes en la ciudad. Aunque tradicionalmente su anuncio se realiza mediante comunicación oficial de la Alcaldía, el marco normativo vigente permite anticipar su realización, lo que resulta clave para los ciudadanos.

De acuerdo con el Decreto 036 de 2023, expedido por la administración distrital, la jornada debe realizarse el primer jueves de febrero de cada año. Bajo esta disposición, en 2026 el día sin carro y sin moto en Bogotá se desarrollaría el jueves 5 de febrero, salvo que la autoridad distrital adopte una medida excepcional, situación que hasta el momento no ha sido anunciada.

Fecha y horario del día sin carro y sin moto en Bogotá 2026

La norma establece que la restricción para vehículos particulares y motocicletas aplicará desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., un rango horario amplio que impacta de manera directa la operación laboral, logística y comercial de la ciudad. Este detalle es especialmente relevante para organizaciones que deben planificar turnos, entregas o desplazamientos estratégicos durante la jornada.

Aunque la Alcaldía Mayor de Bogotá no ha confirmado oficialmente la fecha, el decreto sigue vigente y no se han identificado razones administrativas o de orden público que obliguen a modificar su aplicación en 2026.

Excepciones y sanciones por el día sin carro en Bogotá

El día sin carro y sin moto en Bogotá contempla un conjunto amplio de excepciones, alineadas con criterios de servicio público, seguridad, salud y logísticos. Entre los vehículos autorizados para circular se incluyen, entre otros, vehículos de emergencia, transporte escolar identificado, unidades de seguridad del Estado, transporte de valores, carros fúnebres y motocicletas de mensajería plenamente identificadas.

El incumplimiento de la medida remite a la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, correspondiente a 'transitar por zonas u horarios restringidos'. Para 2026, la multa asciende a $633.200, además de la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por grúa y patios, incrementando de forma considerable el impacto financiero para el infractor.