CANAL RCN
Economía

Esta es la fecha para el primer día sin carro y sin moto de 2026 en Bogotá, según decreto vigente

La jornada establecida por la Alcaldía de Bogotá ya tiene un marco legal definido, aunque todavía no se ha realizado el anuncio oficial.

Carros y motos tráfico en Bogotá
FOTO: AFP

Noticias RCN

enero 14 de 2026
10:24 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

La jornada del día sin Carro y sin moto en Bogotá es una de las medidas de movilidad más relevantes en la ciudad. Aunque tradicionalmente su anuncio se realiza mediante comunicación oficial de la Alcaldía, el marco normativo vigente permite anticipar su realización, lo que resulta clave para los ciudadanos.

Precio del SOAT 2026: así funciona el nuevo simulador para conocer cuánto debe pagar
RELACIONADO

Precio del SOAT 2026: así funciona el nuevo simulador para conocer cuánto debe pagar

De acuerdo con el Decreto 036 de 2023, expedido por la administración distrital, la jornada debe realizarse el primer jueves de febrero de cada año. Bajo esta disposición, en 2026 el día sin carro y sin moto en Bogotá se desarrollaría el jueves 5 de febrero, salvo que la autoridad distrital adopte una medida excepcional, situación que hasta el momento no ha sido anunciada.

Fecha y horario del día sin carro y sin moto en Bogotá 2026

La norma establece que la restricción para vehículos particulares y motocicletas aplicará desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 p. m., un rango horario amplio que impacta de manera directa la operación laboral, logística y comercial de la ciudad. Este detalle es especialmente relevante para organizaciones que deben planificar turnos, entregas o desplazamientos estratégicos durante la jornada.

Aunque la Alcaldía Mayor de Bogotá no ha confirmado oficialmente la fecha, el decreto sigue vigente y no se han identificado razones administrativas o de orden público que obliguen a modificar su aplicación en 2026.

Excepciones y sanciones por el día sin carro en Bogotá

El día sin carro y sin moto en Bogotá contempla un conjunto amplio de excepciones, alineadas con criterios de servicio público, seguridad, salud y logísticos. Entre los vehículos autorizados para circular se incluyen, entre otros, vehículos de emergencia, transporte escolar identificado, unidades de seguridad del Estado, transporte de valores, carros fúnebres y motocicletas de mensajería plenamente identificadas.

Ojo, conductores de moto y carro: vea los nuevos precios de licencias y trámites de tránsito en 2026
RELACIONADO

Ojo, conductores de moto y carro: vea los nuevos precios de licencias y trámites de tránsito en 2026

El incumplimiento de la medida remite a la infracción C14 del Código Nacional de Tránsito, correspondiente a 'transitar por zonas u horarios restringidos'. Para 2026, la multa asciende a $633.200, además de la inmovilización del vehículo, lo que implica costos adicionales por grúa y patios, incrementando de forma considerable el impacto financiero para el infractor.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Salario mínimo

Esto es lo máximo que le pueden cobrar por administración y arriendo tras aumento del salario mínimo

Transmilenio

Transmilenio reveló las razones puntuales del por qué el pasaje subió

Dólar

Precio del dólar tuvo trascendental cambio y alcanzó mínimo histórico hoy 14 de enero de 2026

Otras Noticias

África

Semifinales de la Copa Africana: cruces, fechas, horarios y TV

La Copa Africana empieza a definirse y las semifinales prometen grandes emociones. Prográmese para los duelos.

Bogotá

Intentaron huir y fueron capturados por la Policía: tenían marihuana y un arma

Al notar la presencia policial, los individuos emprendieron la huida, lo que llevó a la activación de un plan candado con apoyo de varias patrullas para cerrarles el paso.

Yeison Jiménez

Atento: se revelaron las recomendaciones que se deben tener en cuenta en el homenaje público para Yeison Jiménez

Venezuela

¿Qué tanto podría tardar la transición democrática en Venezuela?

EPS

Fecha en la que hospitales pondrían fin a la atención de afiliados de la Nueva EPS