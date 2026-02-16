Liverpool vs. Medellín: fecha, hora y canal para ver el inicio de la Copa Libertadores

Independiente Medellín inicia este martes 17 de febrero un nuevo desafío internacional cuando visite a Liverpool FC Montevideo por el partido de ida de la segunda ronda de clasificación de la Copa Libertadores 2026. El equipo antioqueño tiene un objetivo claro: superar las fases previas y asegurar su presencia en la fase de grupos del torneo más importante del continente.

El conjunto dirigido por Alejandro Restrepo llega a este compromiso con la necesidad de cambiar la imagen que ha dejado en el arranque del campeonato local. En la Liga, el rendimiento del equipo ha generado dudas entre la afición y la prensa, principalmente por la falta de contundencia en ataque y algunos problemas defensivos que han costado puntos importantes.

Un debut internacional para cambiar la imagen

La Copa Libertadores representa una oportunidad para empezar de cero. En torneos internacionales, la historia y el peso de la camiseta suelen jugar un papel clave, y Medellín confía en que esa experiencia le permita mostrar una versión más sólida fuera del país.

El cuerpo técnico ha trabajado durante la semana en aspectos tácticos y mentales, buscando un equipo más ordenado y efectivo. La intención es conseguir un resultado positivo en territorio uruguayo que le permita afrontar el partido de vuelta con mayor tranquilidad en casa.

Además, el club es consciente de la importancia económica y deportiva que significa avanzar a la fase de grupos. No solo se trata de prestigio internacional, sino también de ingresos y de la posibilidad de competir contra los mejores equipos del continente.

Un rival exigente y un horario clave

Enfrente estará Liverpool de Montevideo, un equipo que suele hacerse fuerte en su estadio y que también busca un cupo en la fase de grupos. Los uruguayos han demostrado en los últimos años que pueden competir con intensidad y disciplina táctica, características tradicionales del fútbol de ese país.

El compromiso está programado para las 7:30 p.m. (hora colombiana) y tendrá transmisión para todo el territorio nacional a través de ESPN y la plataforma Disney+. Será el primer examen internacional del año para el Medellín, que sabe que cada detalle puede marcar la diferencia en una serie corta y de alta exigencia.

Con la presión de los resultados recientes y la ilusión de un torneo que siempre despierta expectativas, el conjunto paisa inicia su camino continental con la misión de cambiar sensaciones y acercarse al gran objetivo de la temporada: clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.