Becas en Europa y Asia: Bogotá lanzó ofertas académicas internacionales

El Boletín de Oferta Internacional de la Consejería de Relaciones Internacionales de Bogotá anunció el lanzamiento de nuevas becas académicas para Europa y Asia, dirigidas a estudiantes, investigadores y profesionales que deseen ampliar su formación en prestigiosas instituciones internacionales.

Esta iniciativa, promovida por la Secretaría General, busca fortalecer la proyección global del talento bogotano y facilitar el acceso a oportunidades de educación superior de alta calidad.

¿Qué incluyen las becas académicas para Europa y Asia?

Las convocatorias presentadas en esta edición del boletín abarcan estudios de pregrado, maestría, doctorado e investigación posdoctoral.

Entre las más destacadas se encuentra la Beca Maastricht University NL–High Potential en los Países Bajos, que ofrece 21 becas completas valoradas en 34.000 euros, incluyendo matrícula, seguro médico, visa y una asignación mensual de 1.225 euros.

Asimismo, el programa France Excellence Eiffel, impulsado por el Gobierno de Francia, brinda ayudas económicas para maestrías y doctorados, con subsidios que oscilan entre 1.181 y 1.700 euros mensuales, además de cobertura de pasajes y seguro médico.

También sobresale la Beca Émile Boutmy – Sciences Po, diseñada para estudiantes internacionales interesados en ciencias sociales y políticas, con exenciones totales o parciales en los costos de matrícula.

¿Qué otras oportunidades ofrece el Boletín de Oferta Internacional?

El Boletín de Oferta Internacional de la Consejería de Relaciones Internacionales de Bogotá también promueve la Beca posdoctoral CoCirculation3 del programa Marie Skłodowska-Curie COFUND, en colaboración con Tübitak (Turquía), que otorga hasta 3.980 euros mensuales a investigadores que deseen realizar proyectos de investigación durante 24 meses.

A esta se suma la Global Master’s Scholarship del Karolinska Institutet, en Suecia, orientada a futuros líderes en medicina y ciencias de la salud, la cual cubre el 100% del valor de la matrícula.

La Alcaldía de Bogotá invitó a los interesados a consultar la versión completa del boletín, donde podrán acceder a más convocatorias, residencias académicas y fondos internacionales disponibles.

Con este esfuerzo, el distrito reafirma su compromiso con el fortalecimiento educativo y la internacionalización del talento capitalino.