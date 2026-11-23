Las autoridades descubrieron el aterrador operar de un hombre de 37 años que se ganaba los confianza de niños que solían ir a jugar a una cancha en Cali, les ofrecía dinero y se los llevaba para, al parecer, abusarlos sexualmente.

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Se investiga un posible caso de abusador sexual en serie que estaría ocurriendo de manera simultánea en el barrio Charco Azul.

El hombre fue capturado y enviado a la cárcel luego de que un juez le impusiera medida de aseguramiento, tras la solicitud de la Fiscalía en medio de una investigación basada en tres casos particulares de niños que habrían sido accedidos por esta persona, bajo el mismo modus operandi.

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Así operaba el abusador serial de niños en Cali

De acuerdo con la Fiscalía, el hombre habría utilizado una estrategia sistemática para acceder a los menores.

El material probatorio que está siendo analizado indica que esta persona se acercaba a niños que frecuentaban una cancha en el barrio Charco Azul, les ofrecía dinero por realizar algunos oficios y los convencía de subir a su motocicleta para trasladarlos a su vivienda en el barrio El Calvario.

Los hechos habrían comenzado en marzo de 2025. La investigación señala que una vez en su casa, el hombre presuntamente sometía a los menores a abusos sexuales, mientras grababa las agresiones y tomaba fotografías.

Este material era compartido, a través de mensajes instantáneos con otra persona.

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¿Qué hacía con los niños después de abusarlos?

El patrón de comportamiento se habría repetido en varias ocasiones. Después de las agresiones, Calle Vélez entregaba dinero a los niños y los regresaba al lugar donde los había contactado inicialmente, según la versión de la Fiscalía.

Esta repetición sistemática ha llevado a los investigadores a evaluar si se trata de un presunto abusador sexual serial.

Hasta el momento se han identificado varias víctimas, todas ellas menores de edad que frecuentaban espacios recreativos del sector. Las autoridades no descartan que puedan existir más niños afectados y han llamado a los padres de familia a estar atentos a cualquier cambio de comportamiento en sus hijos.

El capturado ya se encuentra recluido en una cárcel mientras la Fiscalía continúa con las investigaciones para determinar el número exacto de víctimas y establecer si existen otras personas involucradas en la red de distribución del material de abuso.