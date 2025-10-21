¿Cuánto tendrá que pagar por invadir el carril exclusivo ahora que buses tomarán fotomultas en la 13?

La multa por invadir el carril exclusivo de la Carrera Séptima, entre calles 34 y 134, será replicada desde este martes, 21 de octubre, en la Carrera 13, de Bogotá.

Así lo dio a conocer la secretaria de Movilidad, Claudia Díaz, al inicio de la jornada: “Implementamos la estrategia de optimización de control en el carril preferencial de la Carrera 13, para mejorar la movilidad, con cámaras de foto detección semiautomáticas en las principales intersecciones y con equipos instalados en los buses del servicio Transmizonal”.

De acuerdo con la jefa de la cartera distrital, la medida ayudará a reducir los tiempos de desplazamiento de los pasajeros del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) y ejercer mayor control sobre los conductores de vehículos particulares, que ignoran los objetivos del carril preferencial.

¿Cuánto tendrán que pagar los conductores que invadan el carril preferencial de la 13?

Al igual que en la Carrera Séptima, los conductores que utilicen el carril preferencial para movilizarse, sin voltear a la derecha o acceder a algún predio sobre el mismo costado, se enfrentarán a una multa que supera el medio millón de pesos.

Se trata de un comparendo C14, que, en el 2025, establece una sanción económica por 604.100 pesos. El objetivo, según la secretaria Díaz, “es claro: una movilidad más ordenada, eficiente y segura para quienes usan el transporte público”.

¿En cuánto se reducirán los tiempos de desplazamiento con la imposición de comparendos C14 en la carrera 13?

De acuerdo con la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz, “el refuerzo del control del carril preferencial en la Carrera 13 es una gran noticia para los usuarios de transporte público, que podrán reducir su tiempo de viaje en este tramo de 5.3 kilómetros en una tercera parte; es decir, siete minutos de los casi 30 que tomaba hasta hoy recorrer este tramo vial”.

Por la Carrera 13, actualmente, se desplazan 55 rutas, en cerca de 296 buses del servicio Transmizonal. En palabras de Ortiz:

“Este corredor, además, es de importancia estratégica en este momento, porque es una de las alternativas de viaje para los usuarios que antes usaban la Avenida Caracas y se han visto impactados por el avance de la primera línea del metro de Bogotá”.