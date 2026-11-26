En la jornada del jueves, 26 de noviembre, el presidente de la República Abelardo de la Espriella instaló la Mesa de Equidad para el Milagro Social, un espacio en el que busca coordinar acciones para reducir la pobreza y crear oportunidades para los colombianos.

“La Patria milagro tiene dos grandes pilares: la seguridad y la política social (…) mi mayor preocupación son los pobres, el servicio público tiene que estar direccionado hacia aquellos que más lo necesitan. De poco servirá recuperar la seguridad si millones de compatriotas siguen viviendo en la miseria, porque habrá allí una fuente de violencia latente”, indicó antes de su instalación.

El mandatario se propuso reducir la pobreza monetaria del 28% al 20%, de aquí a 2030, lo que significa sacar a 3,6 millones de colombianos de la pobreza, e invitó a todos los ministros y directores de entidades a trabajar de manera articulada, para alcanzar esta meta.

¿Quiénes están en el centro de la política social del nuevo Gobierno?

El mandatario fue tajante en que la política social de su Gobierno no puede limitarse al asistencialismo. “Vamos a atender las necesidades urgentes de quienes más lo necesitan, pero también a crear oportunidades reales para que más colombianos puedan trabajar, emprender y sostener a sus familias con sus propios ingresos”, dijo.

Fue insistente en que se debe evitar que quienes consigan salir de la pobreza vuelvan a caer en ella y, para evitarlo, pidió a su gabinete trabajar en la generación de empleo, la formación para el trabajo, el emprendimiento y las oportunidades de generar ingresos estables.

“El Gobierno debe prestar especial atención a las madres cabeza de hogar, a nuestros viejitos, a los campesinos, los jóvenes que no encuentran oportunidades, las personas que dedican su vida a cuidar de otras y los niños que crecen en condiciones de pobreza. Son colombianos que necesitan que el Estado se ocupe seriamente de sus dificultades”, advirtió.

De la Espriella invitó al sector privado a sumarse y pidió establecer responsables:

Para cumplir el propósito de la Mesa de Equidad, pidió a los funcionarios trabajar con las regiones: “La pobreza no se combate desde los escritorios en Bogotá. Hay que ir a las regiones, a los pueblos, a las veredas, a los caseríos y conocer las necesidades de sus habitantes para trabajar en ellas con las autoridades locales”.

Llamó a completar los distintos programas, en lugar de duplicar esfuerzos y desperdiciar dinero e invitó a incluir al sector privado, a las fundaciones, organizaciones sociales y organismos de cooperación internacional en la mesa:

“Como presidente de la República, si se requiere, llamaré directamente a quien haya que llamar para conseguir que el sector empresarial se articule de la mejor manera con esta Mesa de Equidad para llevarle soluciones a nuestra gente, que está harta de los discursos”.

Para alcanzar al sector empresarial designó como embajador ad honorem del Milagro Social a Samia Sud y ordenó que en la mesa se definan “responsabilidades, seguimientos y resultados” concretos.