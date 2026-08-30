¿Desapareció un familiar o un conocido en Bogotá? Esto es lo que debe hacer

Una de las creencias más extendidas cuando una persona deja de llegar a casa o se pierde todo contacto con ella es que hay que esperar 72 horas para denunciar su desaparición. Sin embargo, las autoridades en Bogotá insisten en que esto es falso.

Ante cualquier sospecha de que una persona pueda estar desaparecida, sus familiares o personas cercanas deben alertar de inmediato a la Línea 123.

Las autoridades advierten que las primeras tres horas pueden ser determinantes para recopilar información, reconstruir los últimos movimientos y facilitar una búsqueda efectiva.

¿Qué ocurre después de llamar a la Línea 123 por una desaparición?

Una vez se recibe una alerta sobre una posible desaparición, se activan los mecanismos institucionales correspondientes.

El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) de la Secretaría Distrital de Seguridad inicia el acompañamiento a los familiares y les brinda orientación sobre los pasos que deben seguir.

Además, se articula el trabajo con las autoridades competentes para facilitar la búsqueda y recopilar la información que pueda ayudar a establecer el paradero de la persona.

El Distrito aseguró que cada caso se atiende bajo el principio de proteger la vida, por lo que las denuncias no deben ser minimizadas, incluso cuando inicialmente existan pocos datos sobre lo ocurrido.

¿Por qué algunas desapariciones terminan siendo falsas alarmas?

Durante las labores de búsqueda, las autoridades han identificado situaciones en las que adultos, después de salir de fiesta o consumir bebidas alcohólicas, deciden no regresar a sus viviendas y tampoco informan a sus familiares dónde se encuentran.

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Al desconocer su paradero, los familiares comienzan a preocuparse, realizan publicaciones en redes sociales y solicitan la intervención de las autoridades.

En algunos casos, horas después se logra establecer que la persona no fue víctima de ningún delito y que simplemente decidió permanecer en otro lugar sin informar a sus seres queridos.

Aunque estos hechos terminan siendo descartados como desapariciones, inicialmente implican la movilización de funcionarios y recursos destinados a establecer qué ocurrió.

¿Cómo prevenir una falsa alarma de desaparición?

Las autoridades entregaron varias recomendaciones para reducir este tipo de situaciones y facilitar la ubicación de las personas, especialmente cuando salen durante la noche.

Entre las principales medidas están:

Informar a un familiar o persona de confianza el nombre del establecimiento y el sector en el que estará.

Compartir la ubicación en tiempo real cuando se desplace hacia su vivienda, especialmente si utiliza taxi o plataformas de transporte.

Dejar a un familiar el nombre y número de contacto de una o varias personas con las que estará durante la noche.

Evitar desplazarse a otros lugares con personas desconocidas.

Mantener el celular con suficiente carga para facilitar la comunicación.

Mantener el celular con suficiente carga para facilitar la comunicación. Si cambia de lugar o decide no regresar a casa, avisar oportunamente a sus familiares.

Si un amigo se encuentra en un alto estado de embriaguez, procurar que no permanezca solo y ayudarlo a regresar de manera segura.

¿Dónde pueden pedir ayuda los familiares o amigos?

Si una persona desaparece o existe la sospecha de que pueda encontrarse en riesgo, la primera recomendación de las autoridades es llamar inmediatamente a la Línea 123.

A través del equipo de Asistencia Integral a la Denuncia, los familiares también pueden recibir orientación sobre la ruta para realizar el reporte ante la Fiscalía General de la Nación.

La Secretaría de Seguridad recordó que para este tipo de situaciones no es necesario esperar 72 horas. Cada minuto puede aportar información importante y retrasar el reporte puede dificultar las primeras acciones de búsqueda.