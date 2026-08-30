Así será el pico y placa para esta semana del 31 de agosto al 4 de septiembre

La Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá recordó el esquema de restricción vehicular que regirá en la capital del país durante la semana comprendida entre el lunes 31 de agosto y el viernes 4 de septiembre.

La medida busca gestionar el alto flujo del parque automotor en las principales vías y corredores de acceso a la ciudad, reduciendo las congested horas pico y promoviendo el uso del transporte público y alternativas sostenibles.

RELACIONADO Confirman precio del nuevo examen para sacar la licencia de conducción en Colombia

Así regirá el pico y placa esta semana en Bogotá

En Bogotá, el Pico y Placa para vehículos particulares opera de manera continua desde las 6:00 a. m. hasta las 9:00 p. m. de lunes a viernes. La asignación de días permitidos depende de si la fecha del calendario corresponde a un número par o impar, al igual que el último dígito de la placa del vehículo.

Para la primera semana de transición hacia el mes de septiembre, la distribución de la restricción funcionará de la siguiente manera:

Lunes 31 de agosto (Día impar): Pueden circular libremente los vehículos con placas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5. La restricción de circulación aplica para las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Martes 1 de septiembre (Día impar): Mantienen la autorización de tránsito los vehículos cuyas placas terminen en 1, 2, 3, 4 y 5. Quedan restringidos los carros con termina en 6, 7, 8, 9 y 0.

Miércoles 2 de septiembre (Día par): Podrán salir a las vías los automóviles con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. No podrán circular los vehículos finalizados en 1, 2, 3, 4 y 5.

Jueves 3 de septiembre (Día impar): Tienen permiso de circulación los automotores con placas acabadas en 1, 2, 3, 4 y 5. Estará restringido el paso para las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Viernes 4 de septiembre (Día par): Cierran la semana con permiso para transitar los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Tendrán restricción las matrículas finalizadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Regulación para el transporte público individual (Taxis)

Por su parte, el gremio de taxis mantiene un cronograma rotativo que aplica en la franja horaria comprendida entre las 5:30 a. m. y las 9:00 p. m. En este segmento, la restricción cubre dos dígitos diarios: